Black Lives Matter-activiste vermoord

Oluwatoyin Salau, die zich volgens Amerikaanse media vaak uitsprak over BLM en veel demonstraties bezocht, werd op 6 juni als vermist opgegeven.

Haar laatste levensteken was een tweet op die datum met de tekst dat een zwarte man haar een lift naar een kerk had aangeboden. Daar zou ze haar kleren ophalen die daar lagen. Het meisje was al enige tijd dakloos en zwierf van het ene adres naar het andere.

Over de man schrijft ze: „Hij kwam vermomd als een man van God. Ik vertrouwde op de heilige geest dat me niks zou overkomen.” De bestuurder van de auto nam haar mee naar zijn huis, maar wat daar precies gebeurde is niet duidelijk. Daarna hielden de tweets op.

’Toyin’ werd samen met een andere dode later gevonden in Tallahassee. Het tweede slachtoffer is een 75-jarige mensenrechtenactiviste. De twee kenden elkaar van BLM-bijeenkomsten.

Na haar verdwijning was #JusticeForToyin een tijd lang trending-onderwerp op Twitter.

De politie heeft uiteindelijk de 49-jarige Aaron Glee Jr. aangehouden en in staat van beschuldiging gesteld. Of de zwarte man, die een enorm strafblad heeft, dezelfde is als degene die de lift had aangeboden is nog niet duidelijk.