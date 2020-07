Vrees voor vakantie-annuleringen na nieuwe verplichting mondkapjes

Zo’n vakantie ’achter een mondkapje’ voelt toch niet zo vrij als de bedoeling is. Nu mondkapjes op steeds meer bestemmingen verplicht worden, vreest de reisbranche dat dit mensen afschrikt om op vakantie te gaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

SCHIPHOL - Mondkapjes worden op steeds meer toeristenplekken verplicht. Niet alleen in het vliegtuig en in het ov, maar ook op straat, in winkels en in hotels en mogelijk zelfs op drukke stranden, in vakantieparken en attracties. Deze ’plaag’ staat een zorgeloze vakantie in de weg en zet niet aan tot reizen, is de vrees van ANVR-reisbureaus.