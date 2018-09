Eigen vermogen lokale overheden gegroeid

Vooral bij de gemeenten steeg het vermogen, onder meer door de exploitatie van bouwgronden. In 2009 steeg het eigen vermogen van decentrale overheden vooral door de verkoop van de energiebedrijven NUON en Essent. Die verkoop leverde de provincies gezamenlijk ruim 13 miljard euro op en gemeenten in totaal 5,7 miljard euro. Ruim honderd gemeenten ontvingen meer dan 10 miljoen euro.

In de jaren daarna teerden lokale overheden in op hun eigen vermogen. Door de financiële en economische crisis leden de gemeenten onder meer grote verliezen op de exploitatie van grond. Eerder aangekochte (bouw)grond is voor een lagere prijs verkocht en niet-verkochte grond werd afgewaardeerd.

Niet alle provincies rijker

Van de provincies hadden alleen Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht geen aandelen in de energiebedrijven. Gelderland profiteerde het meest van de verkoop en had ook in 2009 per inwoner het grootste vermogen: 2.123 euro. De gemeenten in die provincie zijn een stuk minder rijk en moeten het doen met 1.052 euro aan eigen vermogen per inwoner. Noord-Hollandse gemeenten zijn het rijkst: per inwoner hebben zij 3.672 euro aan reserves. Een groot contrast met de gemeenten in Zeeland, waar ze het moeten doen met 671 euro per inwoner.

Lang niet alle gemeenten en provincies zijn tussen 2014 en 2015 rijker geworden. Terwijl het eigen vermogen van gemeenten in Drenthe met 10,5 procent en in Noord-Holland met 3,3 procent toenam, kreeg de gemeenten in Zeeland gezamenlijk te maken met een daling van 21,7 procent. Met de provincie Zeeland ging het beter; die zag haar eigen vermogen toenemen met 3,6 procent.