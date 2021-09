Eerste Covid-dode in Nieuw-Zeeland in huidige uitbraak

De overledene was een vrouw in haar negentiger jaren met enkele onderliggende gezondheidsproblemen. De nieuwe besmettingen waren alle in Auckland, het epicentrum van de uitbraak.

De regering van premier Jacinda Ardern besloot op dinsdag 17 augustus dat Nieuw-Zeeland in lockdown ging vanwege één coronabesmetting. Alleen supermarkten, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen zijn open, alle niet-essentiële bedrijven hebben de deuren moeten sluiten.

Nieuw-Zeeland streeft naar volledige eliminatie van het virus. Dat kan volgens Ardern alleen via een „vroege en harde aanpak.” Die zorgde er eerder dit jaar ook voor dat het virus in het land werd uitgeroeid. Tussen februari dit jaar en half augustus werden er in Nieuw-Zeeland geen coronabesmettingen vastgesteld.

De zaterdag overleden vrouw was pas de 27ste coronadode in Nieuw-Zeeland sinds de uitbraak van de pandemie in februari 2020.