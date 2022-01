’Geduld van de Staat is op’: huis complotdenker geveild na beschuldigen rechter

Plug is net vrij van tien weken gevangenisstraf wegens een foto van twee lijkzakken en de tekst ’De persconferentie gaat niet door vanavond’. De rechter beoordeelde dat als een doodsbedreiging aan het adres van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Begin deze maand is hij opnieuw opgepakt omdat hij het contactverbod met deze bewindslieden had geschonden.

Ook ligt Plug overhoop met een Leidse rechter, die hij ervan beschuldigt deel uit te maken van een grote samenzwering met elitaire kindermisbruikers. Hij liep met een megafoon door de straat van de rechter om de buurt voor haar te ’waarschuwen’. Ook uitte hij beschuldigingen op sociale media. Hij weigerde daarmee te stoppen ondanks dat de dwangsommen opliepen tot een kwart miljoen euro.

’Oude patroon’

Volgens de landsadvocaat heeft Plug overleg gevoerd over hoe hij kon blijven wonen in zijn huis bij de Katwijkse boulevard, waar hij ’fijn woonde’. Plug kreeg daarop langer de tijd om de gewraakte Twitterberichten te verwijderen. „Dat was de derde keer dat de Staat u – onverplicht – een kans heeft geboden om de executoriale verkoop van uw woning te voorkomen door alsnog het rechterlijk vonnis na te leven. Dat u, anders dan u ons in ons telefoongesprek suggereerde, daar weer niet toe bereid bent gebleken, vindt de Staat heel teleurstellend. Sinds uw vrijlating bent u in uw oude patroon vervallen.”

Bij de Staat is ’het geduld nu op’, schrijft Kingma. Plugs huis wordt geveild en als hij doorgaat met beschuldigingen volgen nieuwe dwangsommen.

’Complot’

Plug heeft veel fans onder antioverheidsactivisten. Hij voert al jarenlang een strijd tegen vermeend onrecht. De voormalige gevangenismedewerker begon met het aankaarten van problemen in het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Daarna bespeurde hij een groot complot van sadistische hooggeplaatsten, die kinderen zouden misbruiken en vermoorden.

Hij mengde zich ook in het ’verhaal van Lisa’. Dat is het relaas van Marlies van Muiswinkel, moeder van een meisje dat ritueel misbruikt zou zijn door Haagse hooggeplaatsten. Onderzoeksprogramma Argos publiceerde dat verhaal, maar het Openbaar Ministerie vond geen enkel aanknopingspunt om er een zaak van te maken.

„Raadsheer Sikke Kingma (parttime landsadvocaat) gaat in samenwerking met deurwaarder Groot & Evers mijn huis veilen”, schrijft Plug op Twitter. Hij memoreert dat er een ’gigaschandaal’ speelt rond het kantoor van de landsadvocaat. Hij doelt op het wegsluizen van geld door de voormalige bestuursvoorzitter van het kantoor.