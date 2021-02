Twitter sluit account Amerikaanse actiegroep Project Veritas

Project Veritas zegt misstanden te willen aantonen bij Amerikaanse overheidsinstellingen en bedrijven en had 700.000 volgers op Twitter. De activisten richten hun pijlen onder meer op journalisten en progressieve bestuurders. De groep publiceerde maandenlang over vermeende verkiezingsfraude.

Twitter heeft niet bekendgemaakt met welke tweets de actiegroep in overtreding was. Project Veritas legde zelf een verband met een video waarin Facebookbestuurder Guy Rosen buiten zijn woning wordt geconfronteerd. Een lid van de groep stelt Rosen een vraag over maatregelen van Facebook tegen oproepen tot haat. „Hoe definiëren jullie hatelijke uitspraken? Zijn dat gewoon uitspraken die jullie haten?”, wordt geroepen naar de man. Twitter kan onder conservatieven op kritiek rekenen voor bijvoorbeeld het verbannen van Trump. Zo worden tal van extremistische of terroristische accounts niet aangepakt.

Project Veritas zegt op Telegram dat de privacy van Rosen niet is geschonden. Er zou niet zijn onthuld waar de Facebookbestuurder is benaderd. „Verslaggevers spreken zo vaak mensen op straat aan”, schreef de groep, die aankondigde het besluit van Twitter te willen aanvechten.