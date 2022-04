Oorlog in Oekraïne ’Meer dan 200 arrestaties tijdens protesten in Rusland’

Politieagenten arresteren een vrouw tijdens een protest tegen Russische militaire actie in Oekraïne, in het centrum van Moskou op 2 april Ⓒ ANP / AFP

MOSKOU - Volgens mensenrechtenactivisten zijn zaterdag in Rusland meer dan tweehonderd mensen aangehouden tijdens protesten tegen de oorlog in Oekraïne. Ze zouden zijn gearresteerd in zeventien verschillende steden, meldt de Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info. Hoeveel mensen meededen aan de demonstraties is onbekend.