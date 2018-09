Reddingswerkers: veel doden bij door lawine verwoest hotel

Het is onduidelijk hoeveel doden er precies zijn gevallen, het bergen van de lichamen gaat uiterst moeizaam. Er verbleven zo’n dertig mensen, onder wie twee kinderen, in het hotel. Er wordt nog niets bevestigd omdat eerst de familie van de doden geïnformeerd wordt.

Geen tekenen van leven

Reddingswerkers hebben donderdag drie lichamen uit het hotel gehaald. Van de vermoedelijk twintig tot dertig mensen die nog worden vermist, hebben reddingswerkers tot dusver geen teken van leven vernomen.

De autoriteiten vrezen dat vele mensen die worden vermist zijn omgekomen. ,,We hebben hard geroepen, maar niemand heeft geantwoord'', zei een hulpverlener tegen het Italiaanse persbureau ANSA.

In auto gevlucht

De mensen die gered zijn zagen de lawine woensdag aankomen en vluchtten toen hun auto in. Ze maken het naar omstandigheden goed.

Het hotel is door de lawine deels verwoest en zo’n tien meter opgeschoven, melden Italiaanse media. Na de lawine hadden enkele mensen met hun mobiele telefoon om hulp gevraagd. „Help, help, we sterven van de kou”, had een persoon via een berichtje op zijn telefoon laten weten. Het reddingswerk verloopt moeizaam door de winterse omstandigheden. Het is ijzig koud en het gebied is door de sneeuw moeilijk begaanbaar.

In het hotel verbleven zeker 20 gasten. Het zijn vooral Italianen en twee mensen uit Duitsland en Zwitserland. Er verbleven twee kinderen van 8 en 6 jaar oud. Naast de gasten waren er zeven medewerkers aanwezig in het hotel.

Geen Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat er zich Nederlanders onder de slachtoffers bevinden. Het ministerie heeft contact gehad met lokale autoriteiten en onder meer ook de ANWB. ,,Op dit moment gaan we er niet van uit dat er Nederlandse slachtoffers zijn”, aldus een woordvoerster.

Het ramphotel is vrijwel onbekend bij Nederlandse toeristen. ,,Wij bieden dit gebied ten oosten van Rome niet aan. Nederlanders gaan liever naar Toscane, Umbrië, Puglia of Sicilië of de bergen, meren en steden in het noorden”, zegt directeur Coby van Dongen van Italie-specialist De Jong Intra Vakanties.

Ook TUI Nederland heeft het hotel niet in het reisprogramma opgenomen, aldus woordvoerster Petra Kok. Andere grote reisorganisaties evenmin. ,,Als er al Nederlandse toeristen in Farindola komen, reserveren die het 4-sterren hotel Rigopiano individueel via boekingsites of direct.”

Bedolven onder lawine

Hotel Rigopiano bij Farindola in nationaal park Gransasso werd na de aardbevingen woensdag bedolven onder een lawine. Pas donderdagochtend om vier uur bereikten de eerste reddingswerkers het afgelegen gebied. Door de hevige sneeuwval en de omgevallen bomen is het hotel zeer moeilijk te bereiken.

Het gebouw staat aan de oostkant van De Gran Sasso d'Italia (vertaald: grote steen van Italië).

Het midden van Italië wordt geplaagd door sneeuw en aardbevingen. Zeker één persoon is woensdagochtend om het leven gekomen. Scholen werden geëvacueerd en het treinverkeer stilgelegd. In het dorp Castel Castagna in de oostelijke provincie Teramo viel een dode. Het lichaam van het slachtoffer is gevonden onder het puin van een ingestort gebouw.

Enkele plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten. Duizenden huishoudens hebben geen elektriciteit.

De vele bevingen, waaronder drie met een kracht boven de 5 op de schaal van Richter, deden zich voor in de regio’s die de afgelopen jaren door een serie dodelijke aardbevingen werden getroffen. Het midden van Italië wordt op dit moment ook nog geplaagd door sneeuwval.

