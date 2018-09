Hét geheim van gezond eten

Carina: En ben je je valkuil tegen gekomen? Vast wel, want een voedingsvalkuil heeft iedereen, toch? Deze valkuilen zijn producten die je liever niet wilt eten. Of eetpatronen waar je vanaf wilt. De volgende tip gaat daarom over wat je wél kan doen in je zoektocht naar een normaal voedingspatroon.

Tip: ga eten!

Goed eten geeft energie, bevat vitamines en is lekker. Dus als je eet, eet dan lekker; vers, volwaardig en volkoren.

Probeer hierbij in elk geval 2 ons groente, 2 ons fruit te eten.

Zorg voor ritme; ontbijt, lunch en diner.

Je mag tussendoortjes.

Zorg voor afwisseling.

Zorg voor bewust eten. Van aardappelen word je niet dik: die kan je gewoon eten. Pasta, brood en rijst zijn geen probleem, maar kies de volkoren variant.

En het allerbelangrijkste: eet en geniet! Want gezond eten kan tenslotte heel lekker zijn.

Recept: pasta geitenkaas en spinazie

Dít is nog eens gezond smullen! Het fijne van geitenkaas is dat je maar heel weinig nodig hebt voor een goede smaak. Dus als je 30 gram veel vindt, mag je het gerust verminderen. En doordat de spinazie slinkt, kan je er extra veel van toevoegen.

Bereidingswijze

Eet lekker!

Meer lekkers met spinazie vind je hier!

Over Carina Noordervliet

Carina Noordervliet (39 jaar, moeder van Sepp en Maas, en getrouwd met Marius Smit) is gewichtsconsulent en auteur, en vanaf vandaag de gloednieuwe voedingsdeskundige van VROUW! Carina gelooft niet in knagen op blaadjes sla, sobere diëten of vieze, dure shakes. Zij gelooft in afvallen en op gewicht blijven door bewust en vooral lekker te eten. 'Fuck diëten, love food' is haar motto. Klinkt goed, toch?

Deze visie neemt ze mee in de begeleiding van haar cliënten en ze schrijft erover in haar boek ‘Zondigen tot je een ons weegt’ dat nu in de winkels ligt. Het gaat over wat je allemaal wel mag eten in plaats van wat je niet mag. Om af te vallen of op gewicht te blijven, is het van belang om aan de lange termijn te denken. Een leven lang zonder zondes? Dat houdt niemand vol, aldus Carina en het maakt het leven ook een stuk minder leuk. Daarom leer je in haar boek en als haar cliënt hoe je kunt zondigen, maar toch die strakke spijkerbroek aan kan. Of er wéér in kan.

Ook is Carina zelf ervaringsdeskundige. Jarenlang zorgde eten voor te veel kilo’s en bergen frustraties. Maar door bewust te genieten van eten en met regelmaat te zondigen, viel ze 18 kilo af. Ze is inmiddels 9 jaar op haar gewicht.

Lees meer over Carina op haar site.