Remkes wil nog strengere stikstofregels

De maximumsnelheid ging eerder dit jaar omlaag vanwege de stikstofmaatregelen. Ⓒ ANP

Den Haag - Nederland moet de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd hebben ten opzichte van vorig jaar. Dat stelt de commissie Remkes in een laatste adviesrapport over de stikstofcrisis. De deskundigen vinden dat het kabinet natuurdoelen en de reductie van stikstof wettelijk moet vastleggen. De bestuurder vindt de aanpak van het kabinet ’onvoldoende’.