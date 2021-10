Premium Het beste van De Telegraaf

Geen informatie over waarom levenslange straf wordt opgeheven Klachten over Adviescollege Levenslanggestraften: ’Is het horen van nabestaanden alleen voor de show?’

Een nog piepjonge Zefanjo op schoot bij zijn moeder Diana. Dat geluk duurde veel te kort. Diana werd door haar partner Harold H. doodgestoken. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Nabestaanden van slachtoffers van misdrijven, maar ook veroordeelden zelf, klagen over de geslotenheid van het Adviescollege Levenslanggestraften. Het ACL adviseert de minister over de vraag of een veroordeelde in aanmerking komt voor een terugkeer in de samenleving, maar geen van de partijen weet precies waarop het advies is gebaseerd. Advocaat Richard Korver: „Voor nabestaanden voelt het alsof zij alleen mogen spreken om het uiteindelijke advies ’wit te wassen’.”