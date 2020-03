Passagier hoest met opzet op steward na vertraging door coronavirus

Volgens de New York Post eiste de vrouw na een aantal uren wachten dat ze het vliegtuig uit wilde, maar ze kreeg te horen dat ze moest wachten. Vervolgens begon ze druk met haar armen te zwaaien en hoestte ze met opzet op de steward. Zijn collega’s hielden haar vervolgens op een stoel in de houdgreep. Op beelden is te zien hoe er drie mannen nodig zijn om haar in bedwang te houden.

De vrouw bedaarde uiteindeljik. „De steward wilde haar boeien, maar besloot uiteindelijk om dat toch niet te doen”, zo laat een andere passagier weten.

Alle passagiers mochten het vliegtuig later verlaten en zijn gecheckt op het coronavirus. Of er iemand besmet geraakt is, is onduidelijk.

Thai Airways bevestigt het incident. „We konden de deuren niet openen voordat we de juiste instructies hadden gekregen. De Chinese passagier was boos omdat ze lange tijd in het vliegtuig vast zat en hoestte op een van onze medewerkers. Nadat ze gekalmeerd was, hebben we haar de situatie uitgelegd en is ze weer gaan zitten en heeft ze gewacht totdat ze gecheckt werd.”