Nederlanders uit ’coronastad’ aangekomen in Eindhoven

De groep is in Brussel nog getest op ziekteverschijnselen. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de zeventien besmet zijn met het virus, meldt een woordvoerder van VWS. De groep gaat met bussen naar een locatie van Defensie. Ze worden vervolgens ondergebracht op een geheime plek om tot rust te komen. Ze zullen strikt worden afgeschermd van publiek en pers.

De Nederlandse evacués zullen eerst twee weken in quarantaine moeten doorbrengen, naar alle waarschijnlijkheid kan dat thuis, om zeker te weten dat ze in China niet zijn besmet met het gevreesde coronavirus. De evacués mogen in de quarantaineperiode niet met andere mensen in contact komen. Daar hebben zij een contract voor moeten tekenen.

Bij aankomst in Nederland zullen zij ook nog een keer medisch worden gecheckt. Dat gebeurde ook al bij vertrek uit Wuhan. Daar werden ze ’fit to fly’ verklaard.

Het virus heeft in en buiten China nu al meer dan 15.000 infecties veroorzaakt, waardoor zeker 360 doden zijn te betreuren.

Groot toestel

Opmerkelijk is dat het evacuatievliegtuig een Airbus A380 is, een dubbeldekker waar normaal wel vijfhonderd passagiers in kunnen. De reden dat er zo’n groot toestel is ingehuurd, is volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken dat er in totaal 320 passagiers aan boord waren. „Dat zijn voornamelijke Franse evacuees en 50 andere nationaliteiten en begeleiders.” Het betreft een lease van Hi Fly Malta, die daarin is gespecialiseerd.