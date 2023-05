Premium Het beste van De Telegraaf

Gerrit Jan K. ontkent moord ’Urker die vriendin in brand zou hebben gestoken overgeleverd aan Slowakije’

Gerrit Jan K. werd negen jaar geleden ook aangehouden, in Slowakije. Ⓒ google streetview

BRATISLAVA - Een 43-jarige Urker die wordt verdacht van het mishandelen en fataal in brand steken van zijn toenmalige vriendin in Bratislava, negen jaar geleden, is deze week overgeleverd aan Slowakije. Dat melden verschillende Slowaakse media. Na een eerdere veroordeling van 22 jaar cel had Gerrit Jan K. het land weten te ontvluchten wegens een rechterlijke fout. Hij moet nu opnieuw voorkomen en dreigt lang achter de tralies te verdwijnen.