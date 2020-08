Amsterdam en Rotterdam waarschuwen niet elk contact coronapatiënt

Rotterdam maakt nog wel een uitzondering voor patiënten met een hoog risico. Dat zijn mensen die in de zorg werken, of die bij een evenement met meer dan tien bezoekers zijn geweest, waar ze geen 1,5 meter afstand van anderen konden houden. Na besmetting worden hun contacten nog wel gewaarschuwd. „We focussen ons op risicogroepen en risicovolle situaties. Met deze nieuwe werkwijze zetten we onze capaciteit het effectiefst in”, verklaart Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Als een contact van een positief geteste persoon klachten krijgt en besmet blijkt, wordt deze alsnog in het systeem gekoppeld aan de besmette persoon. „Daarmee houden we overzicht over de clusters”, melden de gezondheidsdiensten van Amsterdam en Rotterdam.

De twee grootste steden schalen wel het aantal bron- en contactonderzoeken (BCO) voor corona op. Het team in Amsterdam is deze week uitgebreid tot 70 onderzoekers. Nog eens 60 medewerkers worden momenteel getraind. De dienst verwacht eind augustus ongeveer 150 BCO-medewerkers te kunnen inzetten. Rotterdam verdubbelt zijn team, van ruim 100 naar ruim 200 mensen.

„Met de uitbreiding kunnen we meer BCO’s uitvoeren en extra aandacht geven aan risicogroepen. Daarnaast benadrukken we dat het belangrijk is dat besmette personen hun netwerk informeren”, zegt een medewerker van de GGD in Amsterdam.

Aanleiding voor deze aanpassing is de toename in het aantal besmettingen en de omvang van het contactnetwerk van besmette personen. Dit loopt soms op tot meer dan vijftig mensen.

In Rotterdam-Rijnmond zijn in de afgelopen twee weken bijna 1300 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het aantal patiënten in Amsterdam-Amstelland steeg in de laatste veertien dagen met bijna 900.