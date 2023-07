Rutte aangekomen bij paleis Huis ten Bosch voor gesprek met koning over kabinetsval

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Demissionair premier Mark Rutte is aangekomen bij Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander, om met de koning over de val van zijn kabinet te praten. Rutte diende vrijdagavond schriftelijk al het ontslag van zijn vierde kabinet in.