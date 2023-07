Rutte heeft koning uur lang bijgepraat over kabinetsval

Demissionair premier Rutte vertrekt op paleis Huis ten Bosch na het gesprek met koning Willem-Alexander over de val van het kabinet. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Demissionair premier Mark Rutte heeft op Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander, met de koning gesproken over de val van het kabinet. Rutte diende vrijdagavond schriftelijk al het ontslag van zijn vierde kabinet in, en sprak hier zaterdag ruim een uur over met de koning.