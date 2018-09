'Dit wil ik je meegeven'

Lieve Merel,

Mijn kleine mini-me. Wat een vreugde breng je toch in mijn leven. Al vijf jaar bewonder ik je doorzettingsvermogen, je kracht je vrolijkheid. En dat terwijl je al zoveel heb moeten doorstaan in je korte leventje.

Ja, je bent nu nog maar 5. Een hele grote, kleine meid, maar toch te jong om belangrijke vragen te stellen over dingen die je eigenlijk wel had willen weten en die je me niet meer kunt stellen, als ik er niet meer zou zijn. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ik verschrikkelijk oud word en alles aan je kan vertellen wat je maar wilt weten, maar je weet maar nooit…

Dus wat ik je wil meegeven, lieverd, is dit:

Maak je maar geen zorgen over... Je eczeem en allergie. Je bent echt mijn mini-me, helaas ook met je eczeem en alle plekjes in je gezicht en op je lichaam. Het gaat over, althans; het wordt echt minder. Kijk maar naar mama. Ondertussen hoop ik dat je je niet gek laat maken door mensen in je omgeving. Dat je sterk genoeg in je schoenen blijft staan en een goed weerwoord hebt als mensen er iets over zeggen.

Mijn mooiste herinnering aan jou...Je allereerste balletvoorstelling in de schouwburg. Een half jaar ervoor had je je eerste les. En toen stond je daar op het grote podium, in je nopjes, vol trots in je balletpak op het podium te stralen. Tranen met tuiten heb ik gehuild.

Hoe papa en ik elkaar hebben ontmoet… ’gewoon’ in de discotheek en bij het nummer Sweet Love, vloog de vlam in de pan. We waren nog maar tieners en het is heel zeldzaam dat je dan al de ware vindt. Ik kan niet meer zonder je vader en ik heb absoluut geen spijt dat ik al zo vroeg onder de pannen was, maar toch geef ik je dit mee als advies: wat langer rondkijken en een beetje meer experimenteren kan geen kwaad. Zo lang je het maar netjes houdt!

Mijn grootste angst... Maak er maar angsten van, want dat zijn er zoveel ! Dat je eerder gaat dan ik, dat je een enge, akelige ziekte krijgt, dat je ’s avonds wordt lastig gevallen door enge mannen als je op jezelf gaat wonen in de grote stad, dat je verslaafd raakt aan drugs, dat je verkeerde vrienden krijgt, dat we ongelooflijke ruzie krijgen en dat je daarom het contact verbreekt… Toch laat ik mijn leven niet overheersen door die angsten, en dat moet jij ook niet doen. Laat je niet door angst weerhouden van de dingen die je diep in je hart zo graag zou willen doen of zeggen. Ga er voor en je zult zien dat je verder komt in je leven.

Mijn liefste wens voor jou.... En dat zijn er ook meerdere! Dat je van het leven geniet. Dat je dingen doet waar jij je goed bij voelt. Dat je een zelfstandige, onafhankelijke vrouw wordt. En natuurlijk…dat je me voor altijd de allerliefste mama van de hele wereld blijft vinden!

Kus!