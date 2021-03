Paus in voormalig bolwerk Islamitische Staat

Premium Geschiedenis

CARNAVAL vroeger wel vaker taboe

Vandaag zou de grote optocht in het Krabbegat zijn of de Venlose Boerebroélof. Maar ze zijn vanwege corona afgelast. Uniek? Nee, het zottenfeest is wel vaker in de ban gedaan. Bijvoorbeeld na de Reformatie, halverwege de 16e eeuw. Maar ook in later tijd, zoals tussen 1857 en 1965 in de Kruikenstad....