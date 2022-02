Aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen omhoog, ruim 80.000 nieuwe besmettingen

Donderdag zakte het aantal patiënten met corona op de intensive cares voor het eerst sinds oktober vorig jaar onder de 200.

In totaal liggen er nu nog 1540 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 27 meer dan op donderdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona namelijk juist toe. Dat waren er vrijdag 1351, 36 meer dan een etmaal ervoor.

Het aantal patiënten op de intensive cares loopt, ondanks schommelingen, gestaag terug sinds de piek op 12 december. Toen lagen daar 642 patiënten. Eind december dook het aantal onder de 500, begin januari onder de 400, en later die maand onder de 300. De piek op de verpleegafdelingen werd op 30 november vorig jaar bereikt met 2250 opnamen. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen nam erna af, maar is sinds eind vorige maand weer wat aan het stijgen.

Andere oorzaak van opname

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen met buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 80.723 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het aantal positieve tests zit sinds ongeveer een week op dat niveau. De enige uitzondering was afgelopen dinsdag, toen meer dan 300.000 achterstallige testuitslagen in één klap werden gemeld.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zei dinsdag al dat het aantal positieve testen begint af te vlakken.

Amsterdam telde afgelopen dag 3008 positieve tests en in Rotterdam werd het coronavirus 2188 keer vastgesteld. Utrecht heeft 1892 nieuwe gevallen en Den Haag 1842. Ook in Groningen, Eindhoven en Nijmegen waren er meer dan duizend positieve tests. Op Vlieland kwamen drie besmettingen aan het licht en op Schiermonnikoog één. Geen enkele gemeente bleef coronavrij.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 859.801 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 122.829 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau ooit.

Sterfgevallen

Het dodental loopt wel iets op. In de afgelopen dag zijn negentien sterfgevallen door corona gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie. Onder de nieuwe doden zijn zes inwoners van Amsterdam. Den Haag, Nijmegen en Wijchen hadden elk twee geregistreerde sterfgevallen.

In de afgelopen week zijn zeventig sterfgevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 17 januari.

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus daalt, wat betekent dat het virus zich minder snel verspreidt. Het zakte vrijdag naar 1,09, het laagste niveau sinds december. Bij een cijfer rond de 1 blijft het aantal besmettingen redelijk stabiel.