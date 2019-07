Brabants ’gangsterliefje’ is schietschijf: ’Ik ben voor niemand bang’

Sporenonderzoek na de schietpartij in Berghem, waar Mandy van der Sluys gewond raakte. Volgens de politie heeft de schutter zich vergist. Niet Mandy, maar Bianca was het doelwit. Ⓒ ANP

Een kat heeft negen levens. Maar ’gangstervrouw’ Bianca van der H. (36) uit Oss kan er ook wat van. Volgens justitie was de ex van een in 2008 geliquideerde Brabantse crimineel vijf keer doelwit van een aanslag. Waarom moet ze dood en van wie? De jacht op de opdrachtgever is geopend. Bianca: „Ik ben voor niemand bang.”