'Ik app in de auto met een kind achterin'

“Toen ik afgelopen week het verhaal las over Liz Marks, wiens leven werd verwoest door dat ene appje, schrok ik me kapot. Ik had Liz kunnen zijn. Of nog erger: mijn zoon Mees (3) had Liz kunnen zijn… Ik ben namelijk áltijd met mijn telefoon bezig in de auto. Ook als mijn zoon achterin zit…

Tijdens mijn werk heb ik nooit veel tijd om berichten van vrienden te lezen en te beantwoorden. Voorheen, als ik Mees na mijn werk had opgehaald bij de peuterspeelzaal, las ik alle binnengekomen berichten op mijn telefoon, tijdens het autorijden.

Natuurlijk besefte ik dat het niet helemaal verantwoord was, maar toch deed ik het. Alsof het een verslaving was; ik dacht niet aan de eventuele gevolgen. Zelfs op de snelweg waagde ik mij eraan. Soms hobbelde ik de vluchtstrook op, waarna ik snel weer wat naar links stuurde. De bestuurders achter mij moeten vast gedacht hebben dat ik dronken was. Automobilisten toeterden dan ook weleens.

Toen ik het artikel las waarin Liz Marks vertelt over dat ene sms’je dat zij verstuurde op de snelweg, waardoor zij voor het leven verminkt is, begon ik mij toch wel achter mijn oren te krabben. Wat zeg ik? Het zweet brak mij letterlijk uit. Ik dacht bij mezelf: “Jeetje Inge, want ben jij een ongelofelijke, onverantwoordelijke moeder. Je verliest je aandacht op de weg, door een telefoon, met nota bene je eigen kind achterin!”

Sindsdien raak ik mijn telefoon niet meer aan tijdens het autorijden. Ook niet als ik met Mees op de fiets zit. Zelfs in de speeltuin, als hij met zijn vriendjes in de zandbak zit, laat ik mijn smartphone in mijn tas zitten. Het is toch eigenlijk van de zotte, dat je iets vreselijks riskeert, alleen maar om een berichtje te sturen of je Facebook te checken.”

