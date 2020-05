Groot protest in Londen en Berlijn, maandag Amsterdam

Ook in Berlijn gingen honderden mensen de straat op om te demonstreren. De acties volgen op protesten in veel steden in de VS vanwege de dood van George Floyd. Hij overleed na de hardhandige arrestatie door een politieagent die inmiddels is gearresteerd.

De demonstranten in Europa eisen een einde aan het racisme van de Amerikaanse politie.

Demonstranten in Londen. Ⓒ AFP

Knielen

Het protest in Londen begon op Trafalgar Square. Daar knielden honderden mensen als teken van solidariteit. Daarna was er ook voor de Amerikaanse ambassade een demonstratie. Daar werden vijf mensen gearresteerd, drie voor het overtreden van coronaregels en twee vanwege het aanvallen van politieagenten.

Demonstranten in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Londen. Ⓒ AFP

Ook in Berlijn kwamen honderden mensen samen bij de Amerikaanse ambassade. Daar scandeerden ze teksten die ook bij demonstraties in de VS worden gebruikt, zoals „gerechtigheid voor George Floyd.”

Amsterdam

Maandag wordt eenzelfde protest gehouden op de Dam in Amsterdam. De demonstratie is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL. Volgens de organisatoren „doet dit denken aan soortgelijke gebeurtenissen op eigen bodem. Zoals #MitchHenriquez die vijf jaar geleden werd verstikt door agenten tijdens zijn arrestatie in Den Haag.”

Zij zeggen verder dat „institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen een probleem is dat zich ook in Nederland en de rest van Europa voordoet.”

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam bevestigt aan De Telegraaf dat er geen maximumaantal demonstranten is vastgelegd. Burgemeester Femke Halsema kan op grond van de Wet openbare manifestaties vooraf voorschriften of beperkingen opleggen aan de demonstratie, bijvoorbeeld om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen. Momenteel is daarvoor niet voor gekozen, aldus de zegsman.

’Draag mondkapje’

Een woordvoerster van de organisatie zegt dat de demonstratie bij de gemeente is aangemeld en qua aantallen demonstranten niet gebonden is aan het tot 1 juni geldende samenscholingsverbod. Wel wordt demonstranten opgeroepen conform de coronamaatregelen 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes te dragen en eventueel handschoenen en desinfecterende gel mee te nemen en bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.