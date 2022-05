Baby’tje uren spoorloos na brutale autodiefstal

Binnenland

Politie schiet man neer die bij inbraakpoging mes op zak had

Een man die zou hebben geprobeerd in te breken in het Gelderse Winterswijk is kort daarna neergeschoten door de politie. De politie meldde dat de verdachte een mes bij zich had en een waarschuwingsschot negeerde. Daarop zag een agent zich genoodzaakt op de man te schieten.