OM krijgt deksel op neus rond KLM-reizen illegalen

Dat bepaalde het gerechtshof in Amsterdam donderdag in een zaak die was aangespannen door vier luchtvaartmaatschappijen: Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Ryanair en Delta Airlines. Die vonden dat in veertig strafzaken tegen hen het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moest worden verklaard, en kregen gelijk.

Ongedocumenteerden

De zaken draaiden allemaal om de maatregelen die luchtvaartmaatschappijen moeten nemen om te voorkomen dat ongedocumenteerden Nederland binnenkomen met valse papieren. Als een bedrijf te weinig doet, krijgt het een boete per illegaal binnengereisd persoon. Die boetes zijn fors: ze beginnen bij 4000 euro en lopen snel op naar 8000 per geval.

Met KLM heeft de Staat echter in 2000 afgesproken dat als dat bedrijf voldoet aan bepaalde voorwaarden, er niet wordt vervolgd als het toch misgaat. Dat vonden andere maatschappijen niet eerlijk. ,,Wij hebben dat Memorandum of Understanding, de afspraak, boven tafel gekregen en de zaak aan het rollen gebracht’’, zegt advocaat Geertjan Oosten die namens Turkish Airlines optrad. ,,Uit die MoU bleek dat wij het beter deden dan KLM.”

Niet eerlijk

Het hof concludeert dat andere maatschappijen inderdaad aanspraak mogen maken op dezelfde afspraken als die met KLM zijn gemaakt. Met Turkish Airlines is wel onderhandeld over een MoU, maar op zo’n manier dat het nooit haalbaar zou zijn. Al met al is er volgens het Hof sprake van een ‘ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten aanzien van strafvervolging van in de kern gelijke gevallen’. Ook zijn het verbod van willekeur en het vertrouwensbeginsel geschonden.

Dat betekent dat het OM niet-ontvankelijk is in de vervolging en dat de luchtvaartmaatschappijen vrijuit gaan. Dat geldt in de 40 zaken die nu voorlagen, maar heeft verdergaande implicaties, aldus Oosten. ,,Er zijn nog honderden zaken, en er liggen er nog veel meer te wachten. Die kunnen allemaal naar de prullenbak. Ik denk dat het al met al om duizenden gevallen gaat.’’

Dat betekent mogelijk dat er miljoenen moeten worden terugbetaald. Een bedrag is echter niet te noemen. Ook het OM kan dat niet, al erkent een woordvoerder dat het in principe zo is dat als er boetes betaald zijn, en achteraf wordt bepaald dat diegene vrijuit gaat, de boete moet worden terugbetaald. Het OM beraadt zich nog op het arrest en mogelijke cassatie.