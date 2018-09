Wil je met me ruilen?

HANNA RUILT MET…

Chantal (40), getrouwd met Gerben en moeder van Merel (8) en Ruben (5)

Het is half 8 ’s ochtends. Normaal gesproken kruip ik dan nog even lekker tegen mijn geliefde aan. Deze vrijdag zit ik aan de ontbijttafel met een achtjarige en een vijfjarige-met-ochtendhumeur. Merels gezicht staat op onweer. Ik heb met haar te doen: een vreemde vrouw die aan je haar trekt is geen pretje, maar ik kan haar natuurlijk niet zonder staartje naar de sportochtend laten gaan. Toch ben ik verrast hoe relaxt het ochtendritueel verloopt. Er vliegt geen hagelslag door de kamer, er wordt niet gekrijst. Dat komt vast door vader Gerben, de rots in de branding die ervoor zorgt dat de broodtrommeltjes klaar staan en de tanden worden gepoetst. Er is zelfs tijd over om filmpjes te kijken op de iPad.

Voordat Gerben naar z’n werk gaat, brengt hij Ruben naar school. Merel geeft haar grote broer een dikke kus en vanachter het keukenraam zwaaien we de mannen uit. Voel ik nu iets van een brok in mijn keel? Tijd om daar bij stil te staan, is er niet. Ik haast me met Merel naar de hockeyvelden waar ze wordt opgewacht door vriendinnetje Ilse (“Heb je een nieuwe moeder?”) en nog veel meer gillende kinderen. Wegwezen! Alhoewel, daar staat best een aantrekkelijke vader aan het hek…

Maar er moeten boodschappen worden ingeslagen – voor de héle week – en het lijstje ligt nog op de keukentafel. Wat waren ook alweer de lievelingsvlokken van Merel? Snel nog even een verjaardagscadeautje scoren voor een buurmeisje dat bijna jarig is en dan achter de laptop. Wat kan werken ontspannend zijn! Na een uur schrik ik op: wie moest nou waar en wanneer worden opgehaald? Als ik slechts zes minuutjes te laat kom aangehold – ik begrijp nu waarom Chantal nooit hakken draagt – tref ik een snikkende Merel aan: “Het duurde veel te lang!” O jee. Gelukkig ben ik wel op tijd om Ruben en oppaskindje Joel van het schoolplein te plukken voor de lunch. Ruben probeert indruk te maken met zijn voetbalkunstjes, waar hij zonder meer in slaagt, en dan hup, weer terug naar school.

Merel heeft deze middag vrij en springt enthousiast op het bed terwijl ik Chantals strijk wegwerk. Wel zo gezellig en alles is wat mij betreft geoorloofd tijdens deze grote-race-tegen-de-klok-dag. Ik haal de jongens weer van school en met z’n allen brengen we Ruben naar de bowlingbaan waar een vriendje zijn partijtje viert. Eenmaal weer thuis doe ik spelletjes met Joel, en Merel maakt buiten ‘heksensoep’ met een vriendinnetje. Ze rommelt in de besteklade; daar gaat de zilveren opscheplepel…

Ik wil net met een wijntje op de bank ploffen als Joel roept dat hij naar de wc moet. Even vrees ik dat hij hulp nodig heeft, maar gelukkig zegt hij plechtig dat hij het alleen kan. Als hij weer door zijn moeder is afgehaald, Merel haar door mij gemaakte ovenfrietjes op heeft, Ruben is thuisgebracht en Gerben uit z’n werk komt, is het eindelijk kinderbedtijd. Ik smelt als ik zie hoe Merel haar vader onder het voorlezen zomaar een kus geeft. Als de kinderen op bed liggen, ga ik beneden met Gerben aan de sushi. Ik voel de vermoeidheid spontaan verdwijnen. We proosten op een lange, ongestoorde avond. De muziek staat aan, de kaarsen branden: het leven houdt dus blijkbaar toch niet op als je kinderen hebt… Maar één ding weet ik zeker: morgen slaap ik extra lang uit.

