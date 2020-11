Britse Oostvaardersplassen gooien EU-subsidies overboord

— Deal of No Deal, het landgoed Knepp in West Sussex is klaar voor een leven zonder Europese subsidies. Dat was lang niet vanzelfsprekend. Als landbouwbedrijf waren de riante landbouwsubsidies van de Europese Unie vrijwel nooit voldoende om winst te maken, maar ook nadat de tractor werd ingeruild voor de safariwagen waren het aanvankelijk de EU-subsidies die het landgoed gaande hielden.