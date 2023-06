Campagne Joe Biden (80) voor herverkiezing vol valkuilen

Premium Het beste van De Telegraaf

Pittsburgh - De Amerikaanse president Biden trapt zaterdag officieus zijn herverkiezingscampagne af. Hij wil het liefst ook in zijn campagne op dezelfde voet verder als vier jaar geleden, inclusief de uitslag. Maar de president die niet alleen over zijn woorden struikelt, zal ook de Amerikaanse kiezer moeten overtuigen dat hij op 80-jarige leeftijd nog vitaal genoeg is voor four more years.