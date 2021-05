Laagste score Centrale Eindtoets in vijf jaar

Binnenland

Basisschool in Purmerend ontruimd na blikseminslag

Een basisschool in Purmerend is woensdagmiddag ontruimd. In de school was brand uitgebroken nadat de bliksem in het gebouw was geslagen. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond. Alle leerlingen en leraren zijn geëvacueerd.