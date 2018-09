'Kankervrij, maar toch doodziek'

"De tijd dat ik zonder pijn door het leven ging, kan ik me niet meer herinneren. Nog elke dag word ik geconfronteerd met de gevolgen van een lekkend implantaat… Zeven jaar geleden kreeg ik te horen dat ik borstkanker had. Nog niet zo lang daarvoor was een vriendin van mij aan de ziekte overleden.

Door haar was ik oplettender geworden en had ik het knobbeltje in mijn borst ontdekt. Toen ik hoorde dat het kanker was, stond mijn wereld op zijn kop. Er zaten meerdere tumoren in mijn rechterborst. Amputatie was de enige optie. Dat was heel heftig nieuws. De plastisch chirurg adviseerde me om voor een directe reconstructie te gaan. Dan zou ik tenminste niet plat wakker worden. Ik hoorde daar veel positieve verhalen over en vertrouwde erop dat het goed zou komen. Maar als ik had geweten wat ik nu weet, had ik het nooit gedaan. Mijn borstimplantaat heeft voor veel problemen gezorgd. De kanker is weg en ook het implantaat is inmiddels uit mijn lijf, maar ik ben nog steeds ziek. De impact daarvan op mij en mijn gezin is enorm. Mijn dochter is continu bang dat ik weer kanker krijg. Als ik buikpijn heb, denkt ze meteen dat het mis is. Mijn zoon lijkt nuchterder. Ik heb wel altijd benoemd dat ik ziek ben, maar ik maak het niet erger dan het is. Voor mijn vriend is het ook heel heftig. Maar waar hij zich het meest over verbaast, is dat het zoveel moeite kostte om hulp te krijgen.

Vage klachten

De ellende met mijn borstimplantaat begon al direct na de reconstructie. Het wondvocht kon niet goed weg en dat zorgde voor ontstekingen. De keren dat ik met hoge koorts en een golvende rug van het onderhuidse vocht op de spoedeisende hulp ben beland, zijn ontelbaar. Telkens weer werd er in mijn borst geprikt om vocht af te tappen. Kon dat geen kwaad? Schampten ze niet per ongeluk mijn implantaat? Mijn zorgen werden weggewuifd. Een heel sterk antibioticum leek de oplossing te zijn. Ik was zo opgelucht. De gedachte dat het implantaat eruit zou moeten en ik nog maar één borst zou hebben… ik vond dat zo’n verminking.

Vijf jaar lang ging het goed. Tot ik eind vorig jaar na een hevige griep allerlei vage klachten overhield. Vermoeidheid, pijn, concentratieproblemen... Ik werd getest op reuma en de ziekte van Lyme en er werd gekeken of ik uitzaaiingen van borstkanker had in mijn botten. Pas veel later werd duidelijk dat er iets mis was met mijn borstimplantaat. In het ziekenhuis werd een echo gemaakt. ‘Het ziet er gelobd uit,’ zei de radioloog, ‘er is sprake van inkapseling. Dat is meestal een eerste indicatie van een zwetend of lekkend implantaat.’ De radioloog zag strepen, maar kon niet zeggen of het om plooien of scheuren ging. Het was duidelijk: dat ding moest er zo snel mogelijk uit.

Maar daar dacht mijn plastisch chirurg anders over. Hij wierp slechts een vluchtige blik op mijn borst. ‘Niets aan de hand,’ meende hij. Ik werd totaal niet serieus genomen. Zo vernederend! Ik was in paniek, omdat de chirurg mijn ziekmakende implantaat niet wilde verwijderen. Mijn gevoel dat er wél iets mis was met het ding werd bevestigd door arts Prof. Dr. Cohen Tervaert. Hij is immunoloog en doet onderzoek naar auto-immuunziekten als gevolg van een defect implantaat. Die man is geweldig.

