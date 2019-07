Holleederboek blijft in de schappen na kort geding

Volgens de rechter zijn de bedoelde passages duidelijk citaten uit verklaringen van vooral de zussen van Holleeder, Sonja en Astrid. De verklaringen waren al openbaar en voor de lezer is helder dat het uitlatingen van de Holleeders betreft. Het waarheidsgehalte ervan hoefde daarom niet te worden onderzocht door auteur en uitgever en het recht op wederhoor van de beide eisers is er in zo’n geval niet.

’Schijthoer’

De titel van het hoofdstuk over de vrouw luidt ’Schijthoer’. Ook dat kan door de beugel, want meerdere hoofdstukken hebben een krachtterm als titel, aldus de rechter. Korterink heeft daarmee de familie Holleeder willen typeren en niet degene voor wie het scheldwoord is bedoeld.

De vermelding van persoonlijke gegevens van de vrouw in het boek is volgens de rechter niet onrechtmatig, omdat zij zelf eerder de publiciteit zocht.

Korterinks boek (De Holleeders. Familiedans om een criminele erfenis) verscheen al in april.