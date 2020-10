Hoornse serieverkrachter Mourad T. krijgt vijf jaar cel en tbs

De zeer gewelddadige zedendelicten beging hij vorig jaar in een paar maanden tijd in zijn woonplaats. Deze veroordeling betekent dat T. kan worden aangemerkt als serieverkrachter.

Een van de slachtoffers vertelde tijdens de rechtszaak dat haar leven is verwoest. Ze kan haar werk in de zorg niet meer doen en raakte haar huis kwijt: „Ik was mijn verjaardag aan het vieren en moest na de verkrachting in een rolstoel het ziekenhuis verlaten.”

T. is eerder veroordeeld tot 2,5 cel voor de verkrachting van een 16-jarig meisje in 2014. Voor een derde zedendelict, een aanranding in 2019, achtte de rechtbank het bewijs onvoldoende.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder nog zeven jaar tegen T., maar geen tbs.