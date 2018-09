Gewoon lekker thuis en doen waar ik zin in heb

Het zonnetje schijnt, onze B&B gasten zijn na een heerlijk ontbijt vertrokken dus heb ik het rijk alleen. Eerst de kamers schoon en de was aanzetten, daarna ga ik lekker de tuin in. De beestjes kunnen er ook van genieten als ik de hele dag lekker buiten rommel en tijd voor ze heb. Eerst maar eens op de grasmaaier geklommen. Dat vind ik heerlijk!

Hoofd leegmaken

Mijn oorbeschermers met radio op en dan hard meezingen en mijn hoofd leegmaken. Na Andre Hazes, bloed, zweet en tranen, George Baker’s Oeh Lapalona Blanca ; Simply Red en andere meelallers (dat ik nooit ontdekt ben?) is het gras weer kort. Vino de Jack Russel is buiten adem want die rent de hele ronde X3 achter me aan.

Nu eerst koffie en dan de kas in. Dit is genieten! Wat in de grond wroeten, de beestjes bij me en niks moet. Terwijl ik naar de schuur loop zie ik Anton onze Berner Sennen nergens meer. Hij lag de hele tijd bij de kas. Anton, Aaaaanton!? De ezeltjes beginnen te balken maar geen Anton te zien.

Hormonen

Shit hij is er achter toch niet tussenuit gepiept. Ja hoor, nergens te vinden. Het is voorjaar en zijn hormonen werken weer op volle toeren; achter de vrouwtjes aan! Samen met Vino in de auto en de buurt rond gereden en gevraagd. Niks gezien.

Dan maar weer naar huis. Misschien dat hij zelf naar huis is gelopen. Mijn mobieltje gaat af. Het is de buurvrouw van 2 straten verder: ben jij Anton kwijt? Ja, hoe weet jij dat? Nou ze belden mij zojuist vanuit het dorp dat daar een grote hond liep en ze dacht dat, dat onze hond was maar die is hier.

Dat is dus Anton. We gaan er samen op de fiets op af. Niet te vinden. Meer mensen gaan mee zoeken, we wonen in een klein dorp waar nieuws snel de ronde doet. We spreken af dat ieder een deel van de bossen voor zijn rekening neemt. Om vijf uur kom ik uitgeput thuis, zonder Anton.

Op een drukke weg

Nu de dierenambulance maar bellen. Ik weet het ook niet meer. Een Berner Sennen gevonden? Ja hoor die is al 3 uur geleden aangemeld. Hij liep midden op een drukke weg. Voordat het fout zo aflopen heeft een jongenman geprobeerd hem mee te nemen. Dat lukte in eerste instantie niet maar toen hij de klep van de auto openmaakten sprong hij er meteen in.

De ballen eraf

Ik krijg een adres van een dorp hier 10 km verder op. Blij en boos tegelijk gaan Ruud (inmiddels ook thuis) en ik hem ophalen. Hormonen! Ik heb wel eens gehoord dat als je een reu laat castreren hij niet meer wegloopt. Dus….zijn ballen gaan eraf zeg ik. Dat telt toch alleen maar voor honden hè, vraagt Ruud?

’s Avonds belt de buurvrouw op en ik vertel het verhaal met conclusie dat we Anton laten castreren. Oh zou je daar nog even mee willen wachten want ik zou graag onze hond laten dekken door Anton. Wat een beloning!

Wordt Anton misschien wel papa als ik in Spanje aan het wandelen ben.

