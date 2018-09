Er is gelukkig niemand ziek of dood

Als hij de kamer binnen stapt, zie ik het al, ik voel het maar ik zwijg. Hij doet zijn best om nog even niets te laten merken. De kleine mannen worden groots als altijd door hem begroet, en terwijl ik in de keuken zijn bord eten opwarm komt hij achter me staan.

Knuffel

Ik negeer de opkomende tranen, draai me om en knuffel mijn lieve man. Vanmiddag had hij een afspraak bij zijn boekhouder en zijn lichaamstaal spreekt hierover boekdelen.

We brengen even later samen de kinderen naar bed, spelen nog wat toneel en draaien om de hete brei. Als we uiteindelijk met een kop koffie op de bank neerploffen komt het hoge woord eruit. “Het bedrijf is failliet”, de boekhouder had dus geen goed nieuws. De crisis heeft t na al die jaren keihard werken van ons gewonnen. Hij probeert groot en sterk te zijn en ik doe mijn best om alle opkomende emoties uit te schakelen.

Spoedig sluiten

Ergens zagen we het allebei wel aankomen, maar we hebben gestreden tot het bittere eind. Zijn levenswerk is stuk, zijn winkels waar hij al die jaren keihard voor gewerkt heeft zullen hun deuren spoedig moeten sluiten.

De twee weken die volgen gaan in een roes aan ons voorbij. Als eerste moet dit nieuws aan al ons personeel verteld worden, een zware taak die alleen hij op zich kan nemen. Het faillissement moet worden aangevraagd bij de rechtbank en dan is het wachten….wachten en wachten. Als we uiteindelijk bij de curator aan tafel zitten en samen met hem de winkels langs gaan begint het besef te komen.

Levenswerk

Voor mijn man zijn levenswerk, voor de curator “simpele” handel wat gewoon ff snel verkocht moet worden. Tuurlijk is dit wel wat erg kort door de bocht, maar gevoel en verstand werken even niet meer samen. Als diezelfde middag ook de deuren van de laatste winkel gesloten worden en alle sleutels zijn overhandigd heeft hij het zwaar.

Sinds ik met hem getrouwd ben heeft hij nog nooit 1 dag echt rust of vrij gehad. Er was altijd wel iemand die hem belde, iets dat geregeld moest worden, of een zieke voor wie hij moest inspringen. Nu is er even niets, er is verplichtte rust en stilte als ook korte tijd later zijn telefoon is afgesloten.

Schouders

Failliet gaan is zeker niet iets om trots op te zijn, maar de afgelopen jaren aan de orde van de dag in dit land. In de rechtbank was het lopende band werk. De een na de andere terneergeslagen ondernemer werd naar binnen geroepen en kwam er met laag hangende schouders weer uit. Ik vroeg mezelf bij iedere voorbijganger af, wat voor bedrijf diegene had, hoeveel personeelsleden er het dupe zijn geworden en hoe het zover heeft kunnen komen.

Alle gezichtuitdrukkingen spraken boekdelen, maar niemand zei iets. In Nederland heerst er zelfs na al deze jaren van crisis nog altijd een taboe op failliet gaan. Na jaren van vechten en knokken zijn het nu de kleine en middengrote bedrijven die de handdoek in de ring moet gooien. Die hun hoofd niet langer meer boven water kunnen houden.

Schuld

Je ziet mensen kijken en denken dat je er ongetwijfeld zelf schuld aan hebt als ze horen dat je failliet bent. Hij en ik lopen er ook niet mee te koop, want ja, ook wij schamen ons voor ons faillissement. De eerste weken moeten we allebei onze nieuwe draai nog even vinden.

Terwijl hij zich suf solliciteert en de ene na de andere afwijzing voor zijn kiezen krijgt, ben ik per toeval in de gelegenheid om meer uren te maken op mijn werk. De rolverdeling is in een week tijd veranderd van mama naar papa. Ik werk 40 uur terwijl hij volledig opgaat in het huisvaderen. De kinderen naar school brengen, socialiseren op het schoolplein, boodschappen doen, eten koken en er hangt ondertussen ook een heus schoonmaak schema op de weekkalender.

Buitenspel

Hij ziet tussendoor evengoed tijd te maken om op zolder een waar lego paradijs voor de kleine mannen te creëren, om maar te zwijgen over de batcave achter de knieschotten.

Wanneer ik thuis kom, ben ik volledig buitenspel gezet door mijn kleine en grote man. Er word goed voor me gezorgd, maar ben enigszins verstoten van mijn troon.

Ik gun het hem ontzettend, om tijd te hebben voor zijn kinderen, er met ze opuit te gaan, kastelen te toveren van kartonnen dozen, en de kleine mannen tot vervelends toe te verwennen met ZIJN tijd. Soms ben ik eventjes jaloers, want ik had ook wel mee gewild naar de camping, de bioscoop of het zwembad.

Zonnig

Ik realiseer me dat ik nu pas twee maanden doormaak waar hij al die jaren voor heeft gestreden. Evengoed zie ik onze toekomst zonnig in, ik weet zeker dat hij straks een fantastisch leuke baan zal vinden, zo’n baan met vakantiedagen en een maandsalaris. Ik kijk ernaar uit, en voel iedere week weer een klein stukje rust in ons gezin terug keren.

Failliet gaan is geen schande, daar hoef je door een ander niet voor veroordeeld te worden. Zolang je er maar alles aan gedaan hebt wat je kon, moet je met opgeheven hoofd je leven weer oppakken. Mijn 30 levensjaar ziet er nu al anders uit dan ik had kunnen vermoeden, dit zat nou niet in de planning maar groots en meeslepend is het wel.

We gaan ervoor: hij, ik en onze kleine mannen. We kijken uit naar wat de toekomst brengen zal. Mijn moeder zegt altijd; “er is gelukkig niemand ziek of dood” en zo is het!!

