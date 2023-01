Taiwan veroordeelt militaire oefeningen China: ’We zullen ons stevig verdedigen’

De Taiwanese president Tsai Ing-wen tijdens een ontmoeting met militairen op een basis in Chiayi, afgelopen weekend. Ⓒ ANP / EPA

TAIPEI - Taiwan heeft China erop gewezen dat de rust en stabiliteit in de Straat van Taiwan een verantwoordelijkheid is van beide landen. Taiwan veroordeelde China daarbij om de militaire oefening die het land maandagochtend in de regio hield.