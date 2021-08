LIVE | ’Delta-variant risicovol voor zwangere vrouwen’

Academische ziekenhuizen maken zich zorgen over de toename van het aantal zwangere vrouwen dat ernstig ziek wordt door de delta-variant, meldt de Volkskrant. Deze week zijn minstens vijf zwangere vrouwen met corona opgenomen op de ic’s. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. Het gaat om vrouwen die niet zijn gevaccineerd.

In totaal zijn vanaf het begin van de coronacrisis 574 zwangere vrouwen met corona opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nethoss (Netherlands Obstetric Surveillance System). Daarvan belandden 66 vrouwen op de ic en 55 op de obstetrische ’high care’-afdeling, een afdeling speciaal voor zwangeren met ernstige complicaties.

Het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, adviseert zwangere vrouwen deze week na nieuw onderzoek met klem om zich alsnog te laten vaccineren. De vaccins zijn veilig en effectief, concludeert het CDC opnieuw op basis van nieuwe cijfers. Zo is het percentage miskramen onder gevaccineerde vrouwen vergelijkbaar met vrouwen die niet zijn gevaccineerd.

07.30 - Aruba: opening schooljaar twee weken uitgesteld vanwege corona

Aruba stelt de opening van het nieuwe schooljaar twee weken uit tot 1 september. Reden is de forse stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland in de afgelopen periode.

Minister-president Evelyn Wever-Croes maakte dit donderdagavond (lokale tijd) bekend tijdens een persconferentie. Eerder op de dag werd duidelijk dat het eiland meer dan duizend coronabesmettingen telt. Zowel op woensdag als op donderdag zijn twee coronapatiënten overleden. Daarmee is het totale aantal sterfgevallen op Aruba op 115 gekomen.

Het hoge aantal infecties heeft ook invloed op kinderen, stelde Wever-Croes. De vaccinatiegraad onder kinderen is nog niet hoog. Daarom wordt de opening van de scholen twee weken uitgesteld.

Bovendien is er een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. Afgelopen zaterdag stelde Aruba al strengere coronamaatregelen in. Zo werd het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. Ook moeten alle uitgaansgelegenheden om middernacht sluiten en is het gebruik van alcohol in de openbare ruimte verboden.

07.00 - FDA: derde prik voor mensen met verzwakt immuunsysteem

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft donderdag (lokale tijd) een extra coronaprik voor kwetsbare patiënten goedgekeurd. Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem komen in aanmerking voor een extra vaccindosis Pfizer of Moderna.

Volgens schattingen van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft 2,7 procent van de Amerikaanse volwassenen een verlaagde immuniteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die behandeld worden voor kanker, patiënten met hiv of mensen die een orgaandonatie hebben ondergaan. De FDA meldt dat volledig gevaccineerden die geen verzwakt immuunsysteem hebben, voorlopig niet in aanmerking komen voor een boostervaccin.

Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen ligt gevoelig, omdat het vaccineren in veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan vaccindoses. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen in elk geval tot eind september te stoppen met het toedienen van de boostervaccins.

Meerdere EU-landen hebben al aangekondigd in september extra doses te gaan toedienen aan kwetsbare groepen. Het gaat onder meer om Frankrijk en Duitsland. Israël geeft nu al een derde vaccindosis aan 60-plussers. De Israëlische premier Naftali Bennett verklaarde dat die vaccinatiecampagne waardevolle informatie oplevert die ook in de rest van de wereld kan worden gebruikt bij de strijd tegen de Delta-variant.

06.00 - ’Fors meer griepprikken ingekocht dan vorig jaar’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor het komende griepseizoen 600.000 griepprikken meer besteld dan in het coronajaar 2020, meldt NU.nl. Toen waren al fors meer prikken besteld vanwege een verwachte hogere opkomst, maar ontstonden alsnog tekorten. Enkele doelgroepen werden destijds gevraagd om afstand te nemen van hun prik.

In totaal zijn bijna 4,8 miljoen griepprikken besteld. In 2020 waren dat er ruim 4,1 miljoen, terwijl in een non-coronajaar zo’n 3,3 miljoen griepvaccins worden opgeslagen.

Het is niet duidelijk welk percentage van de griepprikdoelgroep uiteindelijk vorig jaar zijn prik ophaalde. Dit jaar zou in theorie driekwart van alle gegadigden zijn griepprik kunnen opeisen. Ter vergelijking: in 2018 en 2019 was de opkomst ’slechts’ 52 procent.

Volgens het ministerie zijn dit jaar naar verwachting voldoende griepprikken ingeslagen, „conform de richtlijnen van de WHO.” Toch is lang niet zeker of zoveel prikken uiteindelijk nodig zijn. „In het vorige griepseizoen zagen we - mede door de coronamaatregelen - een heel beperkte griepviruscirculatie. Het is denkbaar dat komend griepseizoen - bij minder maatregelen - griepvirussen weer wat meer gaan circuleren”, aldus een woordvoerder van het ministerie.