LIVE | Weer massale protesten tegen Franse ’gezondheidsdictatuur’

Woedende reacties vanuit horeca en evenementenbranche op verlening coronaregels

Demissionair kabinet mikt op 1 november om alle maatregelen te schrappen

Marianne Zwagerman blikt terug op haar dor hout column: ’Het was een ode aan mijn opa’

Voor de vijfde zaterdag op rij zijn Fransen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gezondheidspas, de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel en ander coronabeleid. In Parijs, Marseille, Lyon, Nice, Montpellier en andere steden demonstreerden mensen met borden waarop de pas met ’apartheid’ wordt vergeleken, terwijl ze ’vrijheid’ en andere leuzen tegen de „gezondheidsdictatuur” scandeerden. Ook de ’gele hesjes’ hebben zich bij de beweging aangesloten.

Het aantal demonstranten landelijk - op de eerste zaterdag nog 114.000 - verdubbelde in een maand tot 237.000 vorige week. De politie en de organisatoren schatten de opkomst van de ruim 200 betogingen van deze zaterdag op ongeveer 250.000. In Lyon waren er confrontaties met de oproerpolitie en in Parijs zette de politie pepperspray in.

De ’pass sanitaire’ geeft aan of iemand is gevaccineerd, negatief getest of genezen van het virus. De pas is sinds maandag vereist in cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden en was al langer nodig voor musea, bioscopen en grote evenementen.

De grote warenhuizen in Parijs gaan bezoekers vanaf maandag controleren op de pas. De politie was tot nu toe coulant, maar gaat de teugels ook strakker aanhalen. Ondernemers die zich er niet aan houden, lopen risico op een megaboete van duizenden euro’s.

Het aantal mensen dat voor Covid-19 worden behandeld op intensive cares is de afgelopen maand ruim verdubbeld tot ruim 1830. Van hen is 90 procent niet gevaccineerd. Toen president Macron de plannen voor de pas vorige maand aankondigde, gingen een hoop mensen snel een inenting halen. Bijna zeven op de tien Fransen heeft minstens een dosis gehad en 57,5 procent is volledig gevaccineerd. Testen zijn vanaf oktober niet langer gratis.

14.00 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer iets gestegen

Na vier dagen van daling is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen weer iets toegenomen. In totaal houden nu 652 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zes meer dan een etmaal eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 454 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, vier meer dan vrijdag. Daar werden 80 nieuwe patiënten opgenomen, het hoogste aantal sinds begin deze maand.

Op de intensive cares steeg het aantal ernstig zieke coronapatiënten met 2 ten opzichte van een dag eerder. Daar liggen nu 198 patiënten.

11.00 - ’CBR krijgt corona-achterstanden niet weg’

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) slaagt er niet in om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, meldt dagblad Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen en 450.000 mensen moeten hun theorie-examen nog doen, ruim de helft van het aantal examens dat het CBR normaal op jaarbasis afneemt. De wachttijd kan toenemen tot vier maanden. Pogingen extra examinatoren aan te trekken verlopen moeizaam.

Een bijkomend probleem is het lage slagingspercentage bij de rijscholen. Nu slaagt nog ’maar’ 53 procent in een keer, en dat percentage daalt zelfs. Vooral door honderden rijscholen die zelfs hun verdienmodel hebben gemaakt van leerlingen die meerdere examens moeten doen. Ongeveer een vijfde van de ruim 8000 rijscholen heeft een slagingspercentage van 15 procent of lager, weet de belangenvereniging van rijscholen VRB.

„Schandalig slecht”, vindt VRB-secretaris Irma Brauers. Ze verkopen pakketten met zo weinig lessen dat je van tevoren al weet dat slagen geen haalbare kaart is. „Waar ben je dan mee bezig? Dat soort lui verdient eraan dat leerlingen zoveel mogelijk moeten herkansen, en zijn we liever kwijt dan rijk”, zegt Brauers.

23.07 - Veiligheidsberaad: toegang tot café straks moeilijk te handhaven

Als restaurants en cafés vanaf 20 september weer open mogen, moeten ze bij meer dan 75 bezoekers controleren of mensen een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs hebben. Hetzelfde geldt dan voor evenementen. En dat is moeilijk te handhaven, vreest het Veiligheidsberaad. Dat verwacht capaciteitsproblemen. „Een nieuwe valse start van dit systeem moeten we zien te voorkomen”, zegt voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

Toen cafés, discotheken en festivals eind juni weer van start mochten, werd op grote schaal gesjoemeld met toegangsbewijzen. Eenmaal binnen liepen veel bezoekers het coronavirus op. Het was het begin van de huidige golf.

22.22 - Geen quarantaine meer voor gevaccineerde scholieren en leraren

Leraren en leerlingen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs die minstens twee weken volledig ingeënt zijn tegen corona hoeven in het nieuwe schooljaar niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Dat laat het ministerie van Onderwijs vrijdag weten.

Verder hoeven alleen nog niet-gevaccineerde leraren in het basis- en middelbaar onderwijs en niet-gevaccineerde leerlingen in het middelbaar onderwijs twee keer per week een zelftest af te nemen. Het ministerie meldt dat het versoepelen van de maatregelen op scholen volgens het Outbreak Management Team (OMT) verantwoord is.

Andere coronaregels zoals die nu gelden op middelbare scholen, zoals het 1,5 meter afstand houden tot leraren en het dragen van mondkapjes in gangen en kantines, blijven voorlopig nog van kracht. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, hoopt en verwacht dat er vanaf 20 september wel verdere versoepelingen voor middelbare scholen mogelijk zijn.

De raad zegt begrip te hebben „voor de voorzichtige start die het kabinet maakt” met de heropening van het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Maar met name het handhaven van de mondkapjesplicht is lastig, „zo bleek aan het einde van afgelopen schooljaar.”

22.43 - Theaterproducenten willen open met volledige capaciteit

De theaters moeten per 20 september met volledige capaciteit open, vindt de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP). Tot 20 september moeten bezoekers van theaters, schouwburgen, concertzalen en podia op hun zitplaats nog 1,5 meter afstand houden, waardoor de capaciteit niet volledig kan worden benut.

Bij de VVTP zijn verscheidene producenten aangesloten, waaronder Agents After All, Medialane, Studio 100, Stage Entertainment en De Graaf & Cornelissen.

„De Vrije Theaterproducenten zijn ondernemers, ze zijn volledig afhankelijk van de kaartverkoop. De producties worden opgestart zonder garantiefonds, dat geldt uitsluitend voor de evenementen en festivals, maar door de grote diversiteit binnen de theaters hebben ze geen enkele basis om te kunnen produceren”, aldus VVTP-voorzitter Boris van der Ham. „De kosten komen regelrecht voor rekening van de (niet-gesubsidieerde) theatermakers. De onzekerheid is ontzettend groot.”

22.22 - Armin van Buuren is teleurgesteld: ’Ik keek er naar uit om weer op het podium te staan’

Festivalorganisator ALDA en dj Armin van Buuren zijn „enorm teleurgesteld” dat het festival A State Of Trance (ASOT) definitief niet kan doorgaan. Door de coronamaatregelen die het kabinet vrijdagavond tijdens de persconferentie afkondigde, moeten nachtclubs en discotheken hun deuren tot 1 november gesloten houden.

A State of Trance stond gepland voor 3 en 4 september en zou de duizendste show van Van Buuren worden. „Ik keek er naar uit om weer op het podium te staan en samen deze mijlpaal te vieren.”

20.52 - VNO/NCW en MKB Nederland blij met duidelijkheid

De ondernemersorganisaties VNO/NCW en MKB Nederland hebben met instemming gereageerd op het besluit van de regering over het gefaseerd afbouwen van de coronamaatregelen. „Veel ondernemers zaten in de afgelopen periode in onzekerheid. Met de aangekondigde versoepelingen weten zij in ieder geval waar ze aan toe zijn.”

Wel benadrukken de ondernemersorganisaties dat er zorgen zijn dat bij oplopende besmetingen het kabinet weer wijzigingen gaat doorvoeren in het versoepelingsbeleid. „Dat zou niet moeten gebeuren want op een gegeven moment moeten we toch een keer terug naar normaal. Ondernemers zijn gebaat bij zekerheid.”

21.10 - Viroloog Ab Osterhaus: vraag toegangsbewijs in hoger onderwijs

Vraag om een toegangsbewijs in het mbo en hoger onderwijs, stelt viroloog Ab Osterhaus in reactie op het kabinetsbesluit om de afstandsmaatregel in die sectoren vanaf het nieuwe studiejaar los te laten. Ook noemt hij de uitgesproken hoop van het kabinet om medio september de 1,5 meterregel in de hele samenleving op te heffen „nogal speculatief.”

Volgens Osterhaus is het namelijk onzeker wat er met het aantal coronabesmettingen gebeurt als mensen terugkomen van hun zomervakantie en als het onderwijs weer opengaat. Volgens coronaminister Hugo de Jonge hebben nog zo’n 1,8 miljoen mensen in Nederland geen immuniteit tegen het coronavirus. „Als die straks allemaal geïnfecteerd raken, heb je een probleem in de ziekenhuizen”, aldus Osterhaus.

Daar komt nog bij dat er in het najaar naar verwachting ook weer andere virussen komen, zoals influenza (griep) en het RS-virus. „Covid is dus niet het enige virus dat de druk op de ziekenhuizen bepaalt.” Kortom: de komende maanden zijn onzeker en daarom zou het vragen van een toegangsbewijs in het onderwijs geen slecht idee zijn, meent Osterhaus. Vooral omdat juist onder jonge mensen de vaccinatiegraad nog relatief laag is en zij het virus dus gemakkelijk kunnen verspreiden.

20.41 - Toegangstesten vanaf volgende maand bij meer dan 75 gasten

Vanaf 20 september is het verplicht voor horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en kunst en cultuur om een toegangstest of vaccinatiebewijs te vragen als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn. Er geldt geen onderscheid voor binnen- of buitenlocaties, zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond op een persconferentie over corona. De maatregel gaat niet gelden voor bijvoorbeeld de detailhandel of op werk.

Nu zijn de toegangstests nog gratis, maar daar komt op termijn een einde aan. Het kabinet wil niet dat ongevaccineerden nog kosteloos een test kunnen halen als vrijwel iedereen al gevaccineerd is. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge vindt dit niet een voorbeeld van vaccinatiedwang. „Je hebt altijd een eigen keuze.” Hij noemt het „een sterke stimulans” om ongevaccineerden toch over te halen zich te laten prikken.

20.32 - Openen van onderwijs komt te vroeg, zeggen GGD’en

Universiteiten, hogescholen en mbo’s gaan te snel weer open en dat kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen. Dat zegt GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van alle regionale gezondheidsdiensten.

De GGD’en hadden liever gezien dat de instellingen pas op 19 september zouden opengaan. „Pas op dat moment heeft iedereen de gelegenheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn inclusief de periode van twee weken immuniteitsopbouw”, aldus GGD GHOR Nederland.

Ongeveer 1,8 miljoen mensen in Nederland zijn nog niet gevaccineerd. „Daarbij komen de terugkerende vakantiegangers eind augustus, die ook besmettingen met zich mee kunnen brengen. Het risico van uitbraken binnen het onderwijs is reëel, en deze uitbraken kunnen vervolgens ook weer leiden tot het risico op besmettingen buiten het onderwijs”, voegt de GGD-koepel toe.

De gezondheidsdiensten bereiden zich daarom al voor op een nieuwe stijging van het aantal positieve tests, bijvoorbeeld door mensen in te zetten voor bron- en contactonderzoek.

De GGD’en zijn bang dat het loslaten van de 1,5 meterregel in het hoger onderwijs ertoe kan leiden dat mensen ook in de rest van de samenleving ook geen afstand van elkaar meer houden. „We hebben de ervaring van de te snelle versoepeling eind juni daarbij nog scherp op het netvlies”, zegt GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet.

18.14 - Weinig animo voor vaccinatieplicht op werk of in onderwijs

Ruim de helft van de werkgevers en werknemers voelt niets voor een vaccinatieplicht op het werk. Zeven op de tien studenten zien zo’n verplichte prik niet zitten in het onderwijs. Dat komt naar voren uit een onderzoek van EenVandaag waaraan 17.536 leden van het EenVandaag Opiniepanel meededen.

Een medewerkers van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bereidt spuiten met het vaccin van Moderna voor. Ⓒ ANP/HH

Hoewel er nu nog een thuiswerkadvies geldt, zullen er na de zomervakantie vermoedelijk meer werknemers op de werkvloer bij elkaar komen. Van de werkgevers vindt 38 procent dat dan van de werknemers mag worden geëist dat ze gevaccineerd zijn. Van de werknemers staat 42 procent achter zo’n eis. Hoewel sommige werkgevers aangeven dat ze het liefst wel zouden willen eisen dat hun werknemers gevaccineerd zijn, zijn ze het met veel werknemers eens dat zo’n eis moreel en juridisch onverantwoord is, aldus EenVandaag.

Van de studenten voelt 69 procent niets voor een vaccinatieplicht. Zij willen vooral een tweedeling voorkomen. In het hoger onderwijs vervalt vermoedelijk de 1,5-meterregel. De helft (50 procent) van de studenten die EenVandaag ondervroeg, juicht dat toe. 39 procent ziet dat niet zitten. Die studenten willen vooral voorkomen dat het onderwijs weer op slot gaat omdat door het loslaten van die maatregel het aantal besmettingen weer oploopt.

17.05 - D66: leidinggevenden moeten werknemers in zorg en kinderopvang kunnen vragen naar vaccinatie

Leidinggevenden in de kinderopvang en in de zorg moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers te vragen of ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Daarvoor pleit coalitiepartij D66. In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad stelt D66-Kamerlid Jan Paternotte dat „leidinggevenden moeten kunnen weten of medewerkers gevaccineerd zijn, zodat ze kinderen en patiënten een veilige omgeving kunnen bieden.”

„Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar net zo goed voor ieder ander”, schrijft Paternotte. „Bijvoorbeeld voor die kleine groep die na vaccinatie toch kwetsbaar blijft, vooral ouderen. En voor de mensen die niet gevaccineerd kúnnen worden, bijvoorbeeld omdat ze eerder allergische reacties hadden op een vaccinatie. En kinderen onder de 12 jaar die voorlopig überhaupt niet in aanmerking komen voor een prik.”

Jan Paternotte, D66. Ⓒ ANP/HH

Paternotte erkent dat de wet waarschijnlijk zal moeten worden aangepast om leidinggevenden in de opvang en de zorg deze mogelijkheid te geven. Volgende week is er mogelijk weer een coronadebat in de Tweede Kamer. Die moet daarvoor wel van reces terugkomen. Paternotte hoopt dan medestanders te vinden voor zijn pleidooi.

15.10 - Denemarken stopt volledig met mondkapjesplicht

Ook op de laatste plekken waar in Denemarken nog mondkapjes op moesten, is dat niet meer verplicht. Vanaf zaterdag is het niet meer nodig een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer of op veerboten als passagier zonder zitplaats. De verplichting afstand te houden (1,5 meter) was al gesneuveld en passagiers met een zitplaats hoefden ook geen mondkapje meer voor.

Het is volgens het ministerie van Verkeer logisch dat nu ook de mondkapjesplicht voor staande passagiers wordt geschrapt. Uitzondering blijft het vliegverkeer, omdat dat volgens het ministerie onder internationale regels valt.

Aanvankelijk zou het mondkapjesplicht per 1 september verdwijnen, maar dat is vervroegd omdat het volgens de autoriteiten goed gaat met de volksgezondheid. Het land met ruim vijf miljoen inwoners heeft ongeveer 330.000 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn er circa 314.000 genezen verklaard. Denemarken wijt circa 2560 sterfgevallen aan het coronavirus. Veertien coronapatiënten zouden momenteel in zorgelijke toestand verkeren.

14.34 - FNV: ’Werknemer moet zelf bepalen of hij thuis werkt’

Een werknemer moet zelf kunnen bepalen of hij op kantoor werkt of thuis, zeker zolang de Delta-variant van het coronavirus voor besmettingen zorgt. Dat vindt vakbond FNV. Ook CNV laat weten dat er geen onnodige risico’s moeten worden genomen. Sinds half juli adviseert het kabinet weer om zoveel mogelijk thuis te werken, omdat het aantal coronabesmettingen toen snel toenam.

Met een nieuwe persconferentie over het coronabeleid blikt het kabinet later op vrijdag vooruit op de komende maanden en hoe de geldende maatregelen verder kunnen worden afgebouwd. Half september is er een nieuw beslismoment.

Ⓒ ANP/HH

Het kabinet achtte het eerder deze zomer niet nodig om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Het kwam daarvan terug na een debat waaruit naar voren kwam dat de Tweede Kamer het advies weer wilde aanscherpen. Het Outbreak Management Team (OMT) had steeds aangeraden het thuiswerkadvies te handhaven, maar daar week het kabinet eind juni van af.

Vakbonden FNV en VCP hebben al eerder gemeld dat werknemers in de toekomst ook graag een afwisseling willen tussen thuiswerken en op kantoor. „Wij zijn groot voorstander van het wettelijk vastleggen van dit recht”, zegt een woordvoerster van FNV. „Ongeveer de helft van de beroepsbevolking heeft de afgelopen laatste 16 maanden thuisgewerkt. Dit is veel werknemers goed bevallen.”

09.50 - IC-beddenman Ernst Kuipers wil best minister worden

„Als ze me vragen om minister te worden, zou ik het zeker overwegen.” Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in een interview met de Volkskrant. „Er is veel dat we de komende jaren moeten aanpakken in de zorg. Er moet meer aandacht komen voor preventie, voor digitalisering, we moeten ons afvragen hoe we nieuw personeel krijgen en vasthouden. Genoeg te doen dus.”

Kuipers geeft het als antwoord op de vraag of hij net als NWO-topman Marcel Levi, oud-bestuursvoorzitter van ziekenhuizen in Amsterdam en Londen, zichzelf wel als minister ziet. „Ik ken Marcel goed, wij zouden daar allebei geschikt voor zijn. We hebben geen politicologie of bestuurskunde gestudeerd, we zijn nooit wethouder geweest, nooit bestuurlijk assistent van een minister, dus we hebben de gebruikelijke route niet afgelegd, maar dat is ook niet nodig. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je om besluitvaardig en communicatief te zijn, er wordt ons veel bijgebracht over crisismanagement en probleemanalyse. Die kennis kun je inzetten bij je patiënten, maar ook als bestuurder”, zegt Kuipers in de krant.

Ernst Kuipers in het Erasmus MC in de havenstad. Ⓒ ANP/HH

Kuipers zou het ook goed vinden als er op „belangrijke posities op het ministerie mensen zouden zitten die ooit aan een bed hebben gestaan.” Als reden geeft hij: „Met een achtergrond in de zorg is het bijvoorbeeld makkelijker om zelf informatie te duiden. Dan hoef je de Gezondheidsraad niet steeds om advies te vragen over elke wijziging in het vaccinatieprogramma. Dat heeft onnodig vertragend gewerkt het afgelopen jaar. En als je dat dan toch doet, benoem in de raad dan tenminste experts uit de coronapraktijk, een ic-arts, een huisarts, een zorgbestuurder. Grote kans dat er dan andere adviezen waren gekomen.”

09.00 - ’Zorgen om zwangere vrouwen op ic’

Academische ziekenhuizen maken zich zorgen over de toename van het aantal zwangere vrouwen dat ernstig ziek wordt door de delta-variant, meldt de Volkskrant. Deze week zijn minstens vijf zwangere vrouwen met corona opgenomen op de ic’s. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. Het gaat om vrouwen die niet zijn gevaccineerd.

In totaal zijn vanaf het begin van de coronacrisis 574 zwangere vrouwen met corona opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nethoss (Netherlands Obstetric Surveillance System). Daarvan belandden 66 vrouwen op de ic en 55 op de obstetrische ’high care’-afdeling, een afdeling speciaal voor zwangeren met ernstige complicaties.

Het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, adviseert zwangere vrouwen deze week na nieuw onderzoek met klem om zich alsnog te laten vaccineren. De vaccins zijn veilig en effectief, concludeert het CDC opnieuw op basis van nieuwe cijfers. Zo is het percentage miskramen onder gevaccineerde vrouwen vergelijkbaar met vrouwen die niet zijn gevaccineerd.

07.30 - Aruba: opening schooljaar twee weken uitgesteld vanwege corona

Aruba stelt de opening van het nieuwe schooljaar twee weken uit tot 1 september. Reden is de forse stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland in de afgelopen periode.

Minister-president Evelyn Wever-Croes maakte dit donderdagavond (lokale tijd) bekend tijdens een persconferentie. Eerder op de dag werd duidelijk dat het eiland meer dan duizend coronabesmettingen telt. Zowel op woensdag als op donderdag zijn twee coronapatiënten overleden. Daarmee is het totale aantal sterfgevallen op Aruba op 115 gekomen.

Het hoge aantal infecties heeft ook invloed op kinderen, stelde Wever-Croes. De vaccinatiegraad onder kinderen is nog niet hoog. Daarom wordt de opening van de scholen twee weken uitgesteld.

Bovendien is er een verbod op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden ingesteld. Alleen achtergrondmuziek is nog toegestaan. Afgelopen zaterdag stelde Aruba al strengere coronamaatregelen in. Zo werd het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. Ook moeten alle uitgaansgelegenheden om middernacht sluiten en is het gebruik van alcohol in de openbare ruimte verboden.

07.00 - FDA: derde prik voor mensen met verzwakt immuunsysteem

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft donderdag (lokale tijd) een extra coronaprik voor kwetsbare patiënten goedgekeurd. Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem komen in aanmerking voor een extra vaccindosis Pfizer of Moderna.

Volgens schattingen van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft 2,7 procent van de Amerikaanse volwassenen een verlaagde immuniteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die behandeld worden voor kanker, patiënten met hiv of mensen die een orgaandonatie hebben ondergaan. De FDA meldt dat volledig gevaccineerden die geen verzwakt immuunsysteem hebben, voorlopig niet in aanmerking komen voor een boostervaccin.

Het toedienen van extra coronaprikken in rijke landen ligt gevoelig, omdat het vaccineren in veel ontwikkelingslanden maar moeizaam van de grond komt door een gebrek aan vaccindoses. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen in elk geval tot eind september te stoppen met het toedienen van de boostervaccins.

Meerdere EU-landen hebben al aangekondigd in september extra doses te gaan toedienen aan kwetsbare groepen. Het gaat onder meer om Frankrijk en Duitsland. Israël geeft nu al een derde vaccindosis aan 60-plussers. De Israëlische premier Naftali Bennett verklaarde dat die vaccinatiecampagne waardevolle informatie oplevert die ook in de rest van de wereld kan worden gebruikt bij de strijd tegen de Delta-variant.

06.00 - ’Fors meer griepprikken ingekocht dan vorig jaar’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor het komende griepseizoen 600.000 griepprikken meer besteld dan in het coronajaar 2020, meldt NU.nl. Toen waren al fors meer prikken besteld vanwege een verwachte hogere opkomst, maar ontstonden alsnog tekorten. Enkele doelgroepen werden destijds gevraagd om afstand te nemen van hun prik.

In totaal zijn bijna 4,8 miljoen griepprikken besteld. In 2020 waren dat er ruim 4,1 miljoen, terwijl in een non-coronajaar zo’n 3,3 miljoen griepvaccins worden opgeslagen.

Het is niet duidelijk welk percentage van de griepprikdoelgroep uiteindelijk vorig jaar zijn prik ophaalde. Dit jaar zou in theorie driekwart van alle gegadigden zijn griepprik kunnen opeisen. Ter vergelijking: in 2018 en 2019 was de opkomst ’slechts’ 52 procent.

Volgens het ministerie zijn dit jaar naar verwachting voldoende griepprikken ingeslagen, „conform de richtlijnen van de WHO.” Toch is lang niet zeker of zoveel prikken uiteindelijk nodig zijn. „In het vorige griepseizoen zagen we - mede door de coronamaatregelen - een heel beperkte griepviruscirculatie. Het is denkbaar dat komend griepseizoen - bij minder maatregelen - griepvirussen weer wat meer gaan circuleren”, aldus een woordvoerder van het ministerie.