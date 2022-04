Afghaanse Talibanleider keert zich tegen drugs

De aanplant van opiumpapavers of cannabis zal volgens de Talibanleiding worden vernietigd en overtreders zullen worden gestraft naar islamitisch recht. Afghanistan produceert veel opium en cannabis. Het land is volgens cijfers uit 2021 goed 90 procent van alle illegale heroïne. De Verenigde Naties hebben in november nog gewaarschuwd dat sinds de machtsovername door de Taliban in augustus de teelt van papavers nog verder is gegroeid.

Veel land

In Afghanistan wordt volgens schattingen meer land gebruikt voor de productie van papavers dan de grondoppervlakte die in heel Latijns-Amerika wordt gebruikt voor de productie van coca (-planten). Enkele jaren geleden bleken er meer mensen in Afghanistan aan het werk in de papaverteelt dan bij de veiligheidstroepen.

De stichter van de Taliban, de mullah Mohammed Omar, heeft tijdens zijn schrikbewind (1976-2001) met succes de teelt van papavers bestreden en in de door de Taliban overheerste gebieden verdween toen bijna alle teelt van opiaten. Met de val van zijn regime na de Amerikaanse invasie in 2001 was het met de strijd tegen heroïne gedaan. De Taliban gingen hun terreur met drugs financieren en drugsbaronnen werden prominenten in de Talibanbeweging. In de loop der jaren zijn de Taliban hun controle kwijtgeraakt over een aantal lokale krijgsheren en is het land steeds meer heroïne gaan produceren. Bovendien is het ondertussen ook een van de grootste producenten van cannabis geworden.