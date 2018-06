Meer over Dieuwertje Blok

MIJN FAVORIETE…

Kinderen voor Kinderen nummer

"Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Dat is geloof ik nog uit de tijd dat mijn kinderen klein waren."

vrijetijdsbesteding

"Ik woon in Aerdenhout en daar heb je prachtige duinen waar ik graag rondzwerf, het liefst verdwaal ik. Ik ben af en toe graag alleen. Dan heb ik er genoeg aan om met mezelf te zijn en nergens aan te voldoen. Omdat je altijd van iemand bent: iemands kind, iemands moeder, iemands geliefde. Als ik verdwaal in de duinen, ben ik even alleen van mezelf."

vakantiebestemming

"Ibiza. Dan zeggen mensen vaak: ‘Jíj naar Ibiza!?’ Ja, dus. Het is maar een heel klein stukje waar al die BN’ers, voetballers en partygangers zitten. Tussen die heisa begeef ik me niet en voor driekwart is het een ontzettend mooi eiland."

HEKEL AAN

"Vooroordelen. Ik haat het als mensen te snel oordelen over een ander. Wat overigens niet betekent dat ik geen uitgesproken mening kan hebben."

Wat was je gaan doen als je geen presentatrice was geworden?

"Geen idee. Soms denk ik nog wel eens; wat zal ik nou eens worden later? Ik kom uit een artistiek, creatief milieu. Mijn oma was kleinkunstenares en mijn moeder heeft dat ook nog een tijdje gedaan. Toen ik zelf jong was heb ik een tijdje toneel gespeeld, dus iets in die hoek had wel voor de hand gelegen als ik geen presentatrice was geworden."

Waar knap je op af bij een man?

"Poeh! Ik hou toch wel van echte mannen, dus hij mag vooral niet te soft zijn. Geen gevoel voor humor en onverzorgd vind ik ook dodelijk."

Als God bestaat wat hoop je dat Petrus tegen je zegt bij de hemelpoort?

"Ik geloof niet en al helemaal niet in een of ander fictief type aan wie ik straks verantwoording af zou moeten leggen. Ik vind dat een krankzinnige gedachte. De enige aan wie ik verantwoording moet afleggen is mezelf. Ik wil mezelf recht in de spiegel kunnen aankijken. Dat betekent voor mij dat ik fouten mag maken, maar ze daarna wel moet rechtzetten."