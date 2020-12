Verklaring voor mysterieuze ziekte India deels gevonden

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er grote hoeveelheden lood, nikkel en andere zware metalen in het bloed van de patiënten voorkomt, zei een parlementariër uit de staat tegen de BBC. De patiënten zijn niet besmet met het coronavirus en water- of luchtvervuiling zouden evenmin de oorzaak zijn.

Tot nu toe werden vijfhonderd mensen met de aandoening opgenomen in het ziekenhuis, van wie er driehonderd snel weer naar huis konden. „Sommige mensen zeggen dat het massahysterie is, maar dat is het niet”, zei een ziekenhuisarts in Eluru. De symptomen zijn volgens hem echt, „maar we kunnen nog niet diagnosticeren wat de oorzaak is.”

Een agent zegt dat hij meer dan twee uur half buiten bewustzijn was door de ziekte. „Volgens mijn collega’s riep ik iets en stortte ik toen op de grond.”