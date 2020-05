’Mondkapje en handschoenen voor leraar’

Leraren in het basisonderwijs zouden gebruik moeten kunnen maken van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen als ze volgende week weer voor de klas staan. Dat zegt Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ze vreest dat het anders niet mogelijk is om garanties te geven dat er geen coronabesmettingen plaatsvinden in de klas. Volgens haar is de 1,5 meter afstand tussen leraar en scholier niet altijd te waarborgen. „We nemen een beslissing in een onzekere situatie.”