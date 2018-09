Echte Bolognese voor de herfst

Nodig voor 4 personen:

50 gr rauwe ham, klein gesneden

200 gr varkensgehakt

50 gr gedroogde paddenstoelen

1 teen knoflook

1 wortel, in schijfjes

1 stengel bleekselderij, in schijfjes

½ ui, fijngesneden

1 ¾ dl rode wijn

4 dl pasatta (gezeefde tomatenbrij)

25 gr Parmezaanse kaas (haal nou echt lekkere bij de kaaswinkel!)

Bereiding:

Bolognese-weer, buiten. Soms met een beetje zon is het nog net een beetje zomers maar verder denk je af en toe aan een warme trui… en dan is het tijd voor deze geweldige saus tussen de seizoenen door. Bolognese. Maar het is wel een heel andere Bolognese dan je gewend bent.

Eerst week je de paddenstoelen, half uurtje is voldoende, knijp ze uit en snij ze fijn. Bak een teen knoflook in wat olie bruin, tot de olie de smaak heeft overgenomen. Knoflook er uit. Wortel, bleekselderij, en de rauwe ham mogen er in. Laat 8 minuten bakken. Dan de paddenstoelen en het gehakt erbij. Heb je nu supermarktgehakt dan kan het al over en uit zijn, één plas water in je pan. Dus naar de slager!!! Mooi bijna bruin bakken. Wijn erbij en laat de alcohol even uitdampen. Dan de passata (tomatensaus) erbij, zout, peper, beetje nootmuskaat en dan allemaal een uurtje heel zachtjes met een deksel er op laten pruttelen. Liefst in zo’n zware gietijzeren pan waar nauwelijks stoom uit kan ontsnappen. Af en toe kijken of het niet te droog wordt. Scheutje bouillon, in dat geval.

Serveer met de pasta waar je het allermeeste zin in hebt. En lekker Parmezaanse kaas er over. Happy Herfst.

Meer recepten vind je op onze pagina Eten en genieten