Ben jij nou in de zestig?

Peggy Weijergang

Geschatte leeftijd: tussen de 40 en 50

Echte leeftijd: 62

Liegen over mijn leeftijd…

"Doe ik nooit. Ik vind het juist leuk om er een extra jaar bij op te doen, zodat het shockeffect groter is. Als mensen zeggen dat ze niet hadden verwacht dat ik zo oud ben, durf ik nooit te vragen welke leeftijd ze dan wél in gedachten hadden. Als ze dan '57' zeggen, baal ik alsnog."

Mijn geheim is…

"Dat ik goede genen heb. Ik ben kwart Indisch, mijn huid is een cadeautje. Mijn moeder is 82 en nog steeds heel ijdel. Ik ben opgevoed met het belang van gezond eten en het effect daarvan op je uiterlijk."

Om slank te blijven…

"Sport ik veel. Ik wil mijn platte buik en slanke benen behouden en let op mijn voeding. Ik eet veel groente en fruit, zo min mogelijk koolhydraten en geen zoetigheid. Dat is een discipline die ik mezelf opleg. Het is alles of niets bij mij: als ik vandaag een toetje neem, wil ik er morgen weer één. Snoepen doe ik nu met noten."

Ik zie Botox…

"Als een manier om jezelf te verzorgen. Ik ga toch ook naar de kapper en de tandarts? Na mijn vijftigste heb ik voor het eerst de frons in mijn voorhoofd laten weghalen, want die maakte me bozig. Laatst heb ik een ooglidcorrectie laten doen, omdat ik een vermoeide uitstraling had, terwijl ik me niet moe voelde. Dit past beter bij me. Ik vind het geweldig dat die kleine correcties mogelijk zijn, maar ik zou nooit een facelift doen of een andere ingreep waar ik wezenlijk door verander."

Over kleding…

"Moet je na je zestigste nadenken. Ik bega nog weleens de fout door iets met pofmouwtjes of een verhoogde taille uit het rek te pakken, maar dat ziet er belachelijk uit op mijn leeftijd. Die meisjesachtige stijl is niet meer voor mij bedoeld. Ook H&M staat op een ouder wordend lijf minder mooi. Ik investeer nu bewust in items van goede kwaliteit."

Als het aan mij ligt…

"Blijf ik doorwerken na mijn 65e. Mijn vriend is 67 en ook weer een eigen zaak begonnen. Ik stop ook liever niet. De AOW voelt toch een beetje als het einde van je leven."

