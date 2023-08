Man (24) uit Schagen vast om kindermisbruik, oppas in 11 gezinnen door heel Nederland

Een 24-jarige hoofdverdachte uit de Noord-Hollandse gemeente Schagen komt 4 september voor in een eerste, nog niet inhoudelijke zitting. De twintiger was oppas bij ten minste elf gezinnen met baby’s en peuters. Hij zou volgens de verdenking in zeker één gezin ontuchtige handelingen hebben uitgevoerd en daar beelden van hebben gemaakt, zo meldden de politie en het Openbaar Ministerie donderdag aan het ANP.

De verdachte bood zich tussen 2019 en eind mei 2023 aan via Marktplaats. Volgens politie en justitie hanteerde hij een ’aantrekkelijk tarief’, was hij flexibel met reisafstanden en wekte hij vermoedelijk vertrouwen bij de ouders door foto’s waarop hij poseert in politie-uniform.

Huiszoeking

De politie benadrukt dat hij nooit in dienst is geweest. Hij is gefotografeerd in de donkere outfit met gele strepen omdat hij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) volgde en mocht meekijken bij het politievak. Het gebruiken van een uniform van politie, en ook brandweer, door niet officieel aangestelde personen wordt gezien als misbruik, is daarom streng verboden en kan tot een celstraf leiden.

De man werd 10 mei opgepakt, meldt een woordvoerder van het OM Noord-Holland op vragen van De Telegraaf. Daarna is ook een huiszoeking uitgevoerd waarbij gegevensdragers in beslag zijn genomen door een hond die is getraind in het vinden van bijvoorbeeld verstopte usb-sticks. Op liefst zes terabyte aan materiaal werd kinderporno en ook dierenporno ontdekt. Het onderzoek kwam aan het rollen nadat een burger melding deed van verdacht gedrag van de 24-jarige. Het gaat hier niet om een melding vanuit een van de gezinnen.

Hulp

Getroffen gezinnen zijn deze week geïnformeerd door zedenrechercheurs. De politie en het OM hebben ervoor gezorgd dat er hulp en ondersteuning beschikbaar is. De gezinnen wonen verspreid over vijf provincies, in de gemeenten Molenlanden, Den Haag, Zoeterwoude, Hollands Kroon, Dijk en Waard, Zaanstad, Breda, Den Bosch, Tilburg, Overbetuwe en Nieuwegein.

Inmiddels is ook een tweede verdachte opgepakt omdat de hoofdverdachte hem zelfgemaakte beelden zou hebben gestuurd. Deze 38-jarige Alkmaarder was al in beeld in een zaak als verdachte van het vervaardigen, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij stond 21 augustus voor de rechter, in een zitting achter gesloten deuren. Omdat veel aspecten ’erg gevoelig’ waren, deed het OM dit verzoek.

De Haarlemse rechtbank besloot dat hij langer vast blijft zitten, ondanks een verzoek van zijn advocaat hem voorlopig vrij te laten. Zijn raadsman wilde tegenover deze krant geen informatie geven over zijn cliënt in de huidige zedenzaak. „Voor nu onthoud ik mij even van commentaar.” De raadsman van de 24-jarige wilde tegenover het ANP evenmin inhoudelijke informatie geven.

