Koning gaat in Troonrede in op vertrouwenscrisis en koopkracht: ’We leven in onzekere tijden’

Het is „zorgwekkend” dat mensen „in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur”, aldus de koning in de Troonrede. „Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen.”

„Daarnaast groeit de onzekerheid van mensen over de dag van morgen en de verder weg gelegen toekomst. Over koopkracht en woningnood. Over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over de grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof.”

Koopkracht

„Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage en middeninkomens”, zei Willem-Alexander. De belastingverlaging op brandstof en energie lopen door. Gas- en oliemaatschappijen moeten dat gaan financieren. Het minimumloon gaat 10 procent omhoog. De kinderopvangtoeslag gaat voor werkenden omhoog. Net als de studiebeurs voor studenten. Maar de koning waarschuwde ook: „Niet alle prijsstijgingen kunnen worden gecompenseerd.”

Volgens de koning realiseert het kabinet zich dat Nederlanders kritisch zijn op de werking van het „politiek-bestuurlijke bestel.” „Tegelijkertijd is een ruime meerderheid tevreden over het functioneren van de democratie.” Het kabinet ervaart dat dan ook als een aansporing om „maatregelen te nemen die echt nodig zijn en daarover open en transparant te zijn.”

Ook moet criminaliteit harder worden aangepakt. „Dat heeft de allerhoogste prioriteit.” Om te vervolgen: „Nationaal en internationaal moet het verdienmodel van de georganiseerde misdaad worden verstoord. Het moet veel makkelijker worden criminele vermogens af te pakken en crimineel handelen vanuit de gevangenis een halt toe te roepen.”

De koning noemde de toeslagenaffaire ’beschamend’ en pleitte voor ’zo snel mogelijke compensatie’. „Zo’n schrijnende situatie moet voortaan worden voorkomen.”

De koning gaf aan dat Oekraïne zichzelf hoort te kunnen verdedigen tegen Rusland en prees de rol van de NAVO daarin. „Dit vraagt om een doelgerichte Europese Unie die een grotere rol oppakt”, voegde hij daaraan toe. „Voorgaande generaties hebben de basis gelegd voor de voorspoed en vrije manier van leven die zo kenmerkend zijn voor ons land. Nu wordt die manier van leven bedreigd door de brute agressie van Rusland tegen Oekraïne. Sinds 1945 leven wij in Nederland in vrede. Nu is een oorlog dichtbij en wordt de internationale rechtsorde en daarmee onze eigen vrijheid aangevallen.”

„Eens te meer blijkt dat voor Nederland de EU, de NAVO en de VN de ankers zijn van het buitenlands en veiligheidsbeleid. Het kabinet heeft de voorgenomen extra investeringen in defensie met brede parlementaire steun kunnen versnellen en verhogen. Dat is nodig nu verschillende landen streven naar een wereld waarin het recht van de sterkste geldt. In dat wereldbeeld worden democratie, soevereiniteit en vrijheid uitgehold.”

De afgelopen twee jaar waren de Eerste en Tweede Kamer voor de zogeheten verenigde vergadering uitgeweken naar de Grote Kerk, eveneens in het centrum van de stad. Daar was meer ruimte voor de genodigden om afstand te houden in verband met corona dan in de Ridderzaal. Dit jaar zijn er geen beperkingen meer en mogen de Kamerleden weer een genodigde meenemen.

Protest

Langs de route die de Glazen Koets door Den Haag reed, waren dinsdag enkele omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Die hingen aan hekken, uit protest tegen het overheidsbeleid. In de koets zaten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Langs de kant van de weg was ook boegeroep te horen.

Op de Kneuterdijk hebben enkele tientallen mensen luidruchtig gedemonstreerd. Ze droegen spandoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen bij zich en bliezen op fluitjes. Ze riepen leuzen als ’Rutte rot op’ en trakteerden de koninklijke koets op boegeroep. Ook stonden ze met hun rug naar de koets. Prinses Beatrix, die vanuit het gebouw van de Raad van State naar de rijtoer keek, kon de demonstranten door de ramen zien.