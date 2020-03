Man regelt verkeer in Joodse wijk in nazi-uniform, bestuurders bellen politie

Extra pijnlijk was het voorval, omdat het vlak bij de Joodse wijk in Antwerpen plaatsvond. Volgens Het Laatste Nieuws had de man zelfs een bordje bij zich en regelde hij het verkeer zoals „een gemachtigd opzichter.”

Een woordvoerder van de politie laat weten: „Een patrouille is ter plaatse gegaan. Misschien was iemand doelbewust in die buurt, waar toch heel wat Joodse mensen wonen, aan het provoceren. Ter plaatse stelden de inspecteurs vast dat het om een filmopname ging.”

De man is vriendelijk doch dringend verzocht zich om te kleden.