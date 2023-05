Ophef na onderscheiding voorman Kick Out Zwarte Piet: mensen sturen lintjes terug

Mitchel Esajas nam vorige week zijn koninklijke onderscheiding in ontvangst. Ⓒ ANP

Drie mensen die een onderscheiding hebben gekregen hebben hun lintje teruggestuurd omdat Mitchell Esajas benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zes anderen hebben bezwaren kenbaar gemaakt over de benoeming van de voorman van Kick Out Zwarte Piet bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. Zij overwegen hun decoratie terug te sturen. Dat schrijft het NRC.