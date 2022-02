Poetin erkent onafhankelijkheid afvallige regio’s Oekraïne

Door de stap kunnen de Russen de rebellen in de zogenoemde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk nu openlijk gaan steunen in hun strijd tegen de Oekraïense regering in Kiev. De kans op eenheid lijkt daarmee verder dan ooit.

Alle leden van de Russische veiligheidsraad steunen de erkenning van onafhankelijkheid. Met de erkenning van de rebellenrepubliekjes gooit Moskou olie op het vuur in de Oekraïnecrisis. Rusland wil voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO. Bij een verscheurd land is dat ook vrijwel ondenkbaar.

In 2014 namen de Russen het Oekraïense schiereiland Krim in, dat vervolgens werd ingelijfd. In dat jaar brak ook de burgeroorlog uit in het oosten van Oekraïne. Pro-Russische separatisten vechten daar sindsdien tegen het regeringsleger.

Leiders van die regio’s hadden op erkenning van Moskou aandrongen. De oproep van de rebellen komt bijna een week nadat het Russische parlement instemde met een oproep over de twee zelfverklaarde volksrepublieken. Die verzocht Poetin de regio’s als onafhankelijke staten te erkennen. Het Kremlin zei toen nog dat de president een standpunt moest innemen. Poetin heeft overigens benadrukt dat hij niet van plan is de regio’s te annexeren.

Minsk-akkoorden

Vanuit Oekraïne werd vorige week al afkeurend gereageerd op een eventuele erkenning. De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba ziet die stap als bewijs dat Moskou afstand neemt van de Minsk-akkoorden. In 2015 werden afspraken gemaakt voor de de-escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. De strijdende partijen gingen onder meer akkoord met een wapenstilstand.

De burgeroorlog in het oosten van Oekraïne begon in 2014 en heeft volgens Kiev zo’n 15.000 mensen het leven gekost. Het conflict is afgelopen week weer opgelaaid, nadat beide partijen elkaar beschuldigden van beschietingen. Donetsk heeft alle weerbare mannen opgeroepen zich voor militaire dienst te melden om te vechten tegen het Oekraïense leger. Ook zijn zo’n 70.000 mensen geëvacueerd naar Rusland.

EU

De Europese Unie moet Rusland strafmaatregelen opleggen nu het de Russisch-gezinde separatistenrepubliekjes in Oost-Oekraïne als onafhankelijk erkent, vindt de buitenlandchef Josep Borrell van de EU. De sancties liggen volgens hem klaar en hij zal ze voorleggen aan de EU-landen, zegt hij.