Nederlandse ’compleet ingesneeuwd’ bij Madrid: ’Dit heb ik nog nooit gezien’

Een man baant zich al skiënd een weg door de sneeuw op Gran Via, in het centrum van Madrid. Ⓒ EPA

Madrid - Het sneeuwt al anderhalve dag onafgebroken in Madrid en het blijft maar sneeuwen. De sneeuw is inmiddels op veel plaatsen veertig centimeter hoog. Het noodweer in Spanje heeft inmiddels aan vier mensen het leven gekost: twee door de sneeuw in Madrid en twee door heftige regenval in de buurt van Malaga. De burgemeester van Madrid heeft alle mogelijke hulpmiddelen en -troepen aan de regering gevraagd, ook met het oog op de temperatuur die de komende dagen gaat dalen.