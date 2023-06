Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachte van Afrikaanse komaf woonde al jaren in Engeland Nottingham in rouw na moordpartij migrant: studenten (19) onder slachtoffers

Een dag na de dodenrit en een bloedige steekpartij in Nottingham komen steeds meer details naar buiten over het drama. Zo zijn twee 19-jarige studenten onder de dodelijke slachtoffers. De verdachte blijkt een 31-jarige man van West-Afrikaanse afkomst te zijn die al jaren - legaal - in Engeland woonde. Hij heeft geen crimineel verleden, maar was wel bekend bij de politie en zou kampen met mentale problemen.